Wideo z Szymonem Marciniakiem w roli głównej umieścił na TikToku profil klubu KS Raszyn. Arbiter z Płocka zwrócił się w nim z wiadomością do młodych, lokalnych adeptów futbolu.

- Prosto z Miami, jeszcze z mistrzostw świata, chciałem pozdrowić serdecznie całą społeczność klubu sportowego KS Raszyn. Pozdrowienia dla wszystkich grup młodzieżowych. Trenujcie, walczcie o swoje marzenia. Nie ma rzeczy niemożliwych - powiedział na wstępie Szymon Marciniak.

Przekazał przy tym zaproszenie, dla wszystkich, którzy nie zrobią w przyszłości piłkarskiej kariery, wskazując im możliwy "plan B".

Można być wspaniałym piłkarzem, ale może, jak wam coś się nie uda, zapraszam na kurs sędziowski i będziecie mogli dalej kontynuować swoją przygodę, a być może wspaniałą karierę na największych światowych boiskach

Zaznaczył przy tym, że piłka nożna, jak każda inna dyscyplina, bywa brutalna. I trzeba w niej być gotowym nie tylko sukces, ale i niepowodzenie - Trzymam za was kciuki. Pozdrawiam. Życzę samych dobrych wyników, ale nawet jeśli coś się nie powiedzie, to pamiętajcie, taki jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Zawsze razem gramy do jednej bramki. Pozdrowienia prosto z Miami z mistrzostw świata - zakończył swój przekaz Szymon Marciniak.

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Szymon Marciniak wciąż na MŚ 2026. Polak może znów poprowadzić finał

Dotychczas nasz arbiter poprowadził na tegorocznym mundialu dwa spotkania - Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1). I wciąż nie wiadomo, czy na tym zamknie się jego licznik. Wiemy już na pewno, że Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z półfinałów. Rozjemcą starcia Francja - Hiszpania będzie pochodzący z Salwadoru Ivan Barton, a do potyczki Anglików z Argentyńczykami oddelegowany został Amerykanin Ismail Elfath.

Polski sędzia wciąż może jednak być nominowany do meczu o trzecie miejsce lub - jak przed czterema laty - do wielkiego finału. Na decyzje FIFA w tej sprawie trzeba będzie jednak jeszcze cierpliwie poczekać.

Szymon Marciniak William Volcov AFP

Szymon Marciniak podczas MŚ 2026 Rex Features/East News/ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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