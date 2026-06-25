Zaskoczenie. Messi pozbawiony 1. miejsca. FIFA znienacka ogłasza

Lata mijają, a on wciąż zachwyca nas swoim geniuszem. Leo Messi, który wczoraj świętował swoje 39. urodziny, jest jedną z najjaśniej błyszczących gwiazd tegorocznych mistrzostw świata. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki kolejny raz dźwiga na swoich barkach reprezentację Argentyny, będąc na razie jej... jedynym strzelcem. Jego 5 bramek, dające mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu, to cały jak dotąd dorobek obrońców tytułu.

Popisy asa Interu Miami docenia także FIFA, lecz wcale nie oznacza to, że jest on w jej rankingu numerem jeden. Leo Messi stracił bowiem prowadzenie w prestiżowej klasyfikacji i to na rzecz dość niespodziewanego nowego lidera.

MŚ 2026. Leo Messi zdetronizowany. I to przez kogo

A chodzi o prowadzony przez oficjalny portal FIFA "Power ranking" mistrzostw świata. To nowe zestawienie, które wybiera najlepszych zawodników w trzech kategoriach (atak, obrona, kreatywność) na podstawie danych zbieranych podczas spotkań. Każdy z nich może otrzymać notę 0-10. Nad poprawnym zaprogramowaniem użytych algorytmów działał sam Arsene Wenger i współpracujący z nim zespół badawczy.

Wśród zawodników ofensywnych brylował wcześniej Leo Messi, który po dwóch występach zebrał łączną ocenę 8,4. Teraz jednak nie cieszy się już z pozycji lidera. Wspiął się na nim po awansie o 10 lokat... reprezentant Niemiec - Deniz Undav.

W dwóch pierwszych meczach reprezentacji Niemiec z Curacao (7:1) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1) 29-latek strzelił łącznie trzy gole i zanotował dwie asysty.

To połączenie skuteczności w wykończeniu akcji i kreowania akcji w końcówkach zapewniło mu pozycję lidera rankingu

Podium klasyfikacji najlepszych piłkarzy w ofensywie zamyka - z notą 8.14 - Kylian Mbappe.

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Undav i Amiri. Super rezerwowi Niemców COLE BURSTON AFP





Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press