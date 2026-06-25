Zaskoczenie. Messi pozbawiony 1. miejsca. FIFA znienacka ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W tle walki o tytuł najlepszej reprezentacji na świecie rozgrywa się także walka o miano największej gwiazdy mistrzostw świata. Tu kibice mogą cieszyć się z wielkiego dobrostanu, bo ci najwięksi jak dotąd generalnie nie zawodzą. FIFA przy tej edycji mundialu usystematyzowała jednak walkę o piłkarski prym. Na pierwszy plan już od pierwszej kolejki fazy grupowej wysuwa się Leo Messi, ale stracił już fotel lidera. I to na rzecz zawodnika, który przed MŚ nie był stawiany w roli faworyta.

Leo Messi w stroju Argentyny, z widocznym tatuażem na ramieniu, gestykuluje dłonią przy ustach. Obok logo FIFA.
Algorytmy FIFA nie uznają na ten moment Leo Messiego za najlepszego piłkarza MŚ w ofensywieJUAN MABROMATA / AFP / Indrawan Kumala / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Lata mijają, a on wciąż zachwyca nas swoim geniuszem. Leo Messi, który wczoraj świętował swoje 39. urodziny, jest jedną z najjaśniej błyszczących gwiazd tegorocznych mistrzostw świata. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki kolejny raz dźwiga na swoich barkach reprezentację Argentyny, będąc na razie jej... jedynym strzelcem. Jego 5 bramek, dające mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu, to cały jak dotąd dorobek obrońców tytułu.

Pożegnanie legendy i pierwszy awans w historii. Działo się nocą na mundialu

Popisy asa Interu Miami docenia także FIFA, lecz wcale nie oznacza to, że jest on w jej rankingu numerem jeden. Leo Messi stracił bowiem prowadzenie w prestiżowej klasyfikacji i to na rzecz dość niespodziewanego nowego lidera.

Zobacz również:

Leo Messi
Mundial

Messi zdradził co dalej z jego karierą, już wszystko jasne. "Nie zostawił wątpliwości"

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

MŚ 2026. Leo Messi zdetronizowany. I to przez kogo

A chodzi o prowadzony przez oficjalny portal FIFA "Power ranking" mistrzostw świata. To nowe zestawienie, które wybiera najlepszych zawodników w trzech kategoriach (atak, obrona, kreatywność) na podstawie danych zbieranych podczas spotkań. Każdy z nich może otrzymać notę 0-10. Nad poprawnym zaprogramowaniem użytych algorytmów działał sam Arsene Wenger i współpracujący z nim zespół badawczy.

Wzruszające sceny w Meksyku. Wszystko się nagrało. Wyjątkowy moment MŚ

Wśród zawodników ofensywnych brylował wcześniej Leo Messi, który po dwóch występach zebrał łączną ocenę 8,4. Teraz jednak nie cieszy się już z pozycji lidera. Wspiął się na nim po awansie o 10 lokat... reprezentant Niemiec - Deniz Undav.

W dwóch pierwszych meczach reprezentacji Niemiec z Curacao (7:1) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1) 29-latek strzelił łącznie trzy gole i zanotował dwie asysty.

To połączenie skuteczności w wykończeniu akcji i kreowania akcji w końcówkach zapewniło mu pozycję lidera rankingu
przekazała FIFA

Podium klasyfikacji najlepszych piłkarzy w ofensywie zamyka - z notą 8.14 - Kylian Mbappe.

Zobacz również:

Lionel Messi
Mundial

Ronaldo odebrał Messiemu ostatnią szansę. Nie uda się. To już przesądzone

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce reprezentacji Argentyny z opaską kapitana na ramieniu, uśmiechnięty, na tle nieostrego stadionu.
Leo MessiLuis ROBAYOAFP
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach z czarnymi i czerwonymi akcentami obejmuje się na boisku, okazując radość po udanej akcji podczas meczu.
Undav i Amiri. Super rezerwowi NiemcówCOLE BURSTONAFP


Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja