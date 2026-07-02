Zaskakujący zwrot akcji. UEFA ogłasza ws. surowych kar. Ostateczna decyzja

Nie każdy pamięta, że ta historia zaczęła się w Europie. W trakcie lutowego meczu Benfiki Lizbona z Realem Madryt w Lidze Mistrzów usta zakrył zawodnik gospodarzy - Gianluca Prestianni. Następnie wypowiedział kilka zdań w stronę Viniciusa Juniora. Dochodzenie wykazało, że doszło do ataku na tle rasistowskim.

To wtedy szef FIFA, Gianni Infantino, zdecydował o wprowadzeniu bezwzględnych sankcji za podobne zachowanie. Każdy taki incydent karany miał być czerwoną kartką. Przepis został zatwierdzony w kwietniu i zaczął obowiązywać w finałach MŚ 2026.

UEFA nie podziela optyki FIFA. Zapadła decyzja: nie będzie czerwonych kartek za zasłanianie ust

Pierwsza "ofiara" nowych regulacji to Paragwajczyk Miguel Almiron. Został usunięty z boiska w trakcie grupowego meczu z Turcją. Już w fazie pucharowej (spotkanie 1/16 finału z Meksykiem) w jego ślady poszedł Ekwadorczyk Piero Hincapie.

Za każdym razem pokazanie czerwonej kartki poprzedziła analiza VAR. Podniosły się głowy oburzenia, gdy nie zastosowano tej samej procedury w meczu Anglia - Ghana, gdy Jude Bellingham z zasłoniętymi ustami zwracał się do Jordana Ayew. Szef sędziów FIFA, Pierluigi Collina, wyjaśnił wówczas, że przepis obowiązuje tylko w zdarzeniach konfliktowych, a w tym przypadku pogawędka miała mieć charakter przyjazny.

Wobec dużych kontrowersji, jakie budzą nowe wytyczne dla arbitrów, UEFA zdecydowała, że w rozgrywkach organizowanych pod jej egidą zawodnicy nie będą karani czerwoną kartką za zakrywanie ust. Dotyczy to mistrzostw Europy, Ligi Narodów oraz europejskich pucharów.

Polscy piłkarze mogą zatem spać spokojnie. Ale ograniczenie boiskowego reżimu nie oznacza naturalnie całkowitej bezkarności. Sędziowie każdy przypadek mają rozpatrywać odrębnie i będą mogli sięgnąć po żółtą kartkę. Osobną ścieżką pozostają postępowania dyscyplinarne prowadzone przez UEFA na podstawie poczynionych ustaleń.

Rozwiń

Miguel Almiron (nr 10) przeszedł do historii jako pierwszy piłkarz wyrzucony z boiska za zasłanianie ust Dean Mouhtaropoulos AFP

Mecz Meksyk - Ekwador (2:0) w 1/16 finału MŚ. Za moment Piero Hincapie popełni błąd i zostanie wyproszony przez arbitra z murawy TAKUYA MATSUMOTO AFP





Przed Anglikami spore wyzwanie! Czy awansują na mistrzostwach świata? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport