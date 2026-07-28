Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata upłynęły nam pod znakiem wielkich sportowych emocji, ale też ogromnych kontrowersji. Jednym z antybohaterów amerykańskiej imprezy stał się reprezentant Argentyny - Leandro Paredes.

Zapewne większość kibiców widziała, czego dopuścił się ten zawodnik tuż po zakończeniu finału imprezy. Wdał się on w ostrą szarpaninę z kilkoma zawodnikami reprezentacji Hiszpanii. Światowe media prędko obiegło nagranie, ukazujące rozwścieczonego Paredesa obalającego Gaviego. W tej sprawie wciąż toczy się osobne postępowanie.

Nie był to jednak jedyny incydent z udziałem 32-latka. Jeszcze wcześniej stał się on bowiem tłem dla kontrowersyjnej akcji z meczu Argentyna - Szwajcaria. Paredes dopuścił się "faulu" na Breelu Embolo. Początkowo arbiter ukarał gracza "Albicelestes" żółtą kartką. Chwilę później został on jednak przywołany przez sędziów VAR, aby jeszcze raz ocenić sytuację. Okazało się, że Embolo dopuścił się w tej akcji dość ewidentnej symulacji. Za swoje zachowanie szwajcarski napastnik został ukarany drugim żółtym kartonikiem, co w konsekwencji zmusiło go do opuszczenia boiska. Był to jednocześnie punkt zwrotny spotkania. W dogrywce Argentyńczycy zdobyli dwa gole, dzięki czemu awansowali do półfinału MŚ.

IFAB zdecydowała ws. czerwonej kartki. Piszą o naruszeniu protokołu

Od tamtych wydarzeń minęło już trochę czasu. Nie zmienia to jednak faktu, że kontrowersyjny incydent trafił pod lupę Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB), której głównym zadaniem jest decydowanie o przepisach gry w piłkę nożną. 28 lipca wyżej wspomniany organ wydał wyrok, który z pewnością zaskoczył wielu sympatyków futbolu.

- Embolo upadł na ziemię po tym, jak został zaatakowany przez argentyńskiego pomocnika Leandro Paredesa, który otrzymał za to żółtą kartkę. Sędziowie VAR poinformowali jednak arbitra głównego Joao Pinheiro, że Paredes nie popełnił faulu, i w tej sytuacji Portugalczyk ukarał za symulowanie Embolo drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką. [...]. Nie kwestionując przewinienia Embolo IFAB w opublikowanym oświadczeniu uznała, że obecnie obowiązujący protokół VAR w przypadkach "pomyłki co do tożsamości" nie ma zastosowania do tego typu incydentów - przekazuje Polska Agencja Prasowa. Arbiter nie mógł więc w tej sytuacji zmienić swojego pierwotnego werdyktu.

Nie był to pierwszy ani ostatni raz, kiedy decyzja sędziowska zadziałała na tegorocznym mundialu na korzyść Argentyńczyków. W sieci pojawiały się liczne głosy, mówiące o tym, że obrońcy tytułu mogli liczyć na pobłażliwe traktowanie ze strony arbitrów. Nie ma na to jednoznacznych dowodów, jednak tego typu incydenty mogą utwierdzać sympatyków futbolu w przekonaniu o słuszności swoich domniemań.

Leandro Paredes oraz Breel Embolo IMAGO/Grzegorz Wajda Newspix.pl

Arbiter nie miał litości dla Embolo Xinhua/ABACA Newspix.pl

Leandro Paredes atakuje Erica Garcię po finale MŚ CHARLY TRIBALLEAU AFP





Najbardziej skandaliczna decyzja mundialu?! "To nie miało prawa bytu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport