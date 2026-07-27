Zaskakujący komunikat po MŚ. Infantino przeprasza. Apel o zmianę

Na początku swojej wiadomości Gianni Infantino jasno wyklarował, do kogo ją kieruje. Jej adresatami zostali wszyscy ci, którzy - jego zdaniem - przegapili mundialowe emocje, nie doświadczając piękna gry i często skrajnych piłkarskich emocji przez skupienie na swojej nienawiści. A przy tym szef FIFA nieoczekiwanie... zdecydował się na przeprosiny.

Mówię przepraszam w związku z tym, że mecze się już skończyły i ominęła was cała ta radość i bliskość. Przykro mi, że tak bardzo pochłonęła was krytyka i nienawiść, że to wszystko wam umknęło

- Do wszystkich, którzy utknęli z długopisem w rękach lub za ekranami swoich urządzeń, szerząc nienawiść i fałszywe plotki chcę powiedzieć, że podczas gdy wy siedzicie z tyłu, my w FIFA jesteśmy na pierwszej linii frontu, wszystko organizując, ciężko pracując i dostarczając najlepsze widowisko na świecie. (...) Podczas gdy wy dzielicie, my jednoczymy - dodał.

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Jak podkreślił Gianni Infantino, tegoroczny mundial odbył się "bez przemocy, bez incydentów i był w stu procentach bezpieczny". A za najlepszy tego przykład postawił reprezentację Iranu, która mimo trwających napięć i konfliktów zawitała do Ameryki. Sam jak gdyby jednak zapomniał, że jej przedstawiciele grozili skargą na FIFA w związku z ograniczeniami, z jakimi musieli zmierzyć się na miejscu.

56-latek "rozprawił się" także z zarzutami dotyczącymi odrzuconych wniosków wizowych, pisząc że ci, którzy wspominają o pojedynczych przypadkach, jak gdyby przeoczyli miliony, którym pozwolono na wjazd na teren USA..

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Minione mistrzostwa świata zostały niestety naznaczone przez sędziowskie kontrowersje, a także kuriozalną decyzję dotyczącą zdjęcia kary zawieszenia z Folarina Baloguna po obejrzanej przez niego czerwonej kartce. I tu Gianni Infantino nie widzi jednak problemu.

- Rzeczywiście, "kontrowersyjne" decyzje sędziów lub "dziwne" orzeczenia dyscyplinarne jak potencjalnie błędnie pokazane czerwone i żółte kartki albo późniejsze decyzje o braku zawieszenia piłkarzy w konkretnych sytuacjach to rutyna szeroko akceptowana w największych ligach świata. To ciekawe, że te same kraje, które stosują te praktyki, są też tymi, które je krytykują. Mundial był świętem człowieczeństwa w jego najlepszym wydaniu - orzekł szef FIFA.

Odtrąbił przy tym jednoznaczny sukces wprost ogłaszając, że za nami najbardziej niesamowity turniej mistrzostw świata w historii. I zaapelował o zmianę postawy wśród kibiców.

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Gianni Infantino, prezydent FIFA Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Donald Trump i Gianni Infantino MANDEL NGAN / AFP AFP

Leo Messi w meczu z Republiką Zielonego Przylądka Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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