Zaskakująca nieobecność Trumpa, "Amerykanie dostają po głowie"

Już na samym początku mundialu mieliśmy historyczny moment. W tym roku gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata są trzy kraje: Kanada, Meksyk i USA. Na meczu otwarcia każdej z tych ekip zabrakło głów tych państw, co w historii zdarza się niezwykle rzadko. Najbardziej widoczny był jednak brak prezydenta USA Donalda Trumpa. To miał być przecież jego mundial.

Kiedy prezydent Trump powołał zespół zadaniowy Białego Domu do zarządzania logistyką bezpieczeństwa turnieju w styczniu 2025 roku, jasno dał do zrozumienia, że planuje uczestniczyć w kilku meczach. Za nami jednak dwa tygodnie turnieju i Trumpa nie było na żadnym spotkaniu.

"Zaskakujące, że Donald Trump jest tak mało aktywny, a nawet milczący, jeśli chodzi o mundial"

Nie podano oficjalnego powodu nieobecności Trumpa na meczu otwarcia ekipy USA, która wygrała z Paragwajem 4:1, ale Biały Dom w tym czasie zorganizował galę UFC z okazji 250. rocznicy powstania Ameryki oraz 80. urodzin prezydenta USA. To właśnie mogło skomplikować podróż do Los Angeles.

To może być zaskakujące, że Donald Trump jest tak mało aktywny, a nawet milczący, jeśli chodzi o mundial. Pierwsze dni i brak obecności na meczu otwarcia można było tłumaczyć zaangażowaniem w obchody jego 80. urodzin połączone z galą UFC. To było wydarzenie sportowe, na które postawiło całe jego środowisko. Było bardzo hucznie to zorganizowane i chodziło o to, żeby odnieść jak największy sukces. Natomiast ja tłumaczę sobie bardzo wstrzemięźliwą postawę Trumpa tym, że być może czeka na te najważniejsze fazy turnieju, gdzie rzeczywiście uwaga świata będzie już skupiona na mundialu. Być może czeka na to, aż amerykańska reprezentacja wyjdzie z grupy i będzie grała swoje ważne mecze, bo wiemy, że on lubi przypisywać sobie sukcesy

Pierwszy mecz reprezentacji Kanady opuścił też premier kraju Mark Carney, bo odbywał spotkania we Francji. Był jednak na drugim spotkaniu z Katarem (6:0) w Vancouver, a po spotkaniu udał się do szatni drużyny, by pochwalić ją za występ.

Z kolei prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum kilka miesięcy temu jasno dała do zrozumienia, że nie pójdzie na mecz otwarcia. Zamiast tego przekazała swój bilet, ufundowany przez FIFA, młodej rdzennej kobiecie, która wygrała konkurs zorganizowany przez rząd Meksyku.

Nieobecność Trumpa jest jednak bardziej zauważalna, ponieważ podczas drugiej kadencji rzadko opuszczał ważne wydarzenie sportowe na ojczystej ziemi. Był obecny na Super Bowl w Nowym Orleanie, galach UFC w Miami w stanie New Jersey i oczywiście na trawniku przed Białym Domem, wyścigu Daytona 500 na Florydzie, mistrzostwach NCAA w Zapasach w Filadelfii, finale klubowych mistrzostw świata FIFA na stadionie MetLife w New Jersey, turnieju golfowym Ryder Cup w Bethpage Black w stanie Nowy Jork, finale tenisowego US Open mężczyzn i trzecim meczu finałów NBA w Madison Square Garden.

- Myślę, że Trump jeszcze się uaktywni na tym mundialu. Zresztą mamy potwierdzenie, że wręczy Puchar Świata. Czy będzie świętował, tak jak to miało miejsce rok temu z zawodnikami Chelsea w czasie klubowych mistrzostw świata? Nie wiemy, ale możemy się domyślać, że tak, bo on lubi być w centrum uwagi, lubi, kiedy wokół niego jest taka aura sukcesu, lubi też świecidełka, o czym doskonale wiemy, bo Gianni Infantino już zdążył podarować mu replikę Pucharu Świata i trofeum za klubowe mistrzostwa świata. Amerykańskie media informowały, że do jego kolekcji powędrował też medal klubowych mistrzostw świata. Na pewno jeszcze o nim w kontekście mistrzostw świata usłyszymy - przewiduje Banasiak.

Zamiast Trumpa, na meczu USA pojawili się za to ludzie z jego administracji, jak sekretarz stanu Marco Rubio, minister bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mulling, sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Junior i sekretarz transportu Sean Duffy.

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Michał Banasiak: Amerykanie pod względem wizerunkowym dostają po głowie

Teraz wszyscy zastanawiają się, czy sam Trump pojawi się w piątek (26 czerwca, godz. 4.00) podczas kolejnego spotkania USA, w którym zagrają oni z Turcją. Amerykanie mają już zapewniony awans do 1/16 finału.

Można było się spodziewać, że amerykańska administracja bardziej będzie chciała te mistrzostwa wykorzystać, bo to jest trochę wizerunkowy samograj, jeśli się to oczywiście odpowiednio chce wykorzystać. Na razie jednak Amerykanie właściwie na wielu frontach - pod względem wizerunkowym - dostają po głowie. Są bowiem problemy z wizami. Przez nie do USA nie dotarli kibice, którzy planowali obejrzeć mundial. Do kraju nie został też wpuszczony sędzia wyznaczony przez FIFA. Problemy mieli też piłkarze. Do tego dochodzi kwestia Iranu. Za to wszystko Amerykanie bardzo mocno wizerunkowo obrywają i trochę się dziwię, że nie próbują uciec od tej krytyki i zaprezentować swojej pozytywnej narracji o USA. Tak, jak robi to Kanada i Meksyk. Przy okazji mundialu premier Kanady spotkał się z premierem Chorwacji. Prezydentka Meksyku oddała swój bilet, a jej kraj przygarnął właściwie przegonionych z USA piłkarzy Iranu

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Wskazuje on też a gorący okres w polityce USA. Rozstrzyga się bowiem kwestia porozumienia z Iranem. Do tego było spotkanie Grupy G7.

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Michał Banasiak jest współautorem ciekawego raportu "Mundial 2026. Geopolityka, ekonomia i globalny biznes".

Donald Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Gianni Infantino i Donald Trump AA/ABACA East News

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Donald Trump Brendan Smialowski AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP