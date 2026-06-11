Mundial czas zacząć. Już dziś wieczorem o godzinie 21:00 czasu polskiego czeka nas mecz otwarcia, w którym - podobnie jak w 2010 roku - Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Tym razem jednak to drużyna z Ameryki Północnej zagra przed własną publicznością.

W nocy z piątku na sobotę do gry przystąpią natomiast pozostali współgospodarze mundialu - Kanada oraz Stany Zjednoczone. Ekipę spod znaku klonowego liścia czeka bój z Bośnią i Hercegowiną. Kadra USA natomiast na dobry początek zmierzy się z Paragwajem.

Mecze mundialu, zwłaszcza te pierwsze z udziałem państw, które goszczą pozostałe reprezentacje z całego świata, to zawsze wielkie święto. Na stadion przybywa wówczas cała wierchuszka - nie tylko sportowa, ale i polityczna. Dlatego jako wielce zaskakująca jawi się decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który wedle medialnych doniesień zrezygnował z przyjazdu na mecz i wspierania drużyny narodowej z trybun Los Angeles Stadium.

Trump opuszcza mecz otwarcia mistrzostw świata w USA

- Dwie osoby zaznajomione z jego planami potwierdziły naszej redakcji, że Donald Trump nie pojawi się na meczu (...) Decyzja zapadła w momencie, gdy rząd USA zmaga się z problemami dyplomatycznymi i logistycznymi związanymi z turniejem. Według naszej redakcji, obejmują one kwestie wizowe dotyczące poszczególnych krajów uczestniczących w mundialu i ich delegacji - czytamy dalej.

Mundial 2026. Media: Donald Trump nie zobaczy z trybun pierwszego meczu USA

Amerykańskiej delegacji w imieniu Donalda Trumpa przewodzić będzie sekretarz stanu Marco Rubio i to on spotka się z prezydentem Paragwaju Santiago Peną, który osobiście stawi się w Kalifornii.

O sprawie rozpisuje się także między innymi "The New York Times", przy okazji nawiązując do zbliżającego się wydarzenia, w którym udział weźmie między innymi prezydent Polski - Karol Nawrocki.

- Oczekuje się, że w piątek Trump będzie obecny w Waszyngtonie, by uczestniczyć w próbach przed galą UFC, która będzie miała miejsce w weekend - informują amerykańscy dziennikarze.

A chodzi o galę UFC Freedom 250, która odbędzie się na terenie Białego Domu w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Jest ona organizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. A dodatkowo w dniu wydarzenia prezydent USA Donald Trump obchodził będzie 80. urodziny. To właśnie z tego powodu Nawrocki znalazł się na liście zaproszonych gości.

- Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych - poinformował w środę sekretarz stanu oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej

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Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP