Zaskakująca decyzja Trumpa. Rezygnuje z udziału. W tle przyjazd Nawrockiego
Choć z różnych stron słychać głosy o rzekomo zmniejszonym zainteresowaniu, cały świat zaczyna żyć mistrzostwami świata. Piłkarska impreza czterolecia to zawsze wielkie święto, zwłaszcza dla jego organizatorów. Dlatego tym bardziej zaskakujące są najnowsze doniesienia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. A w tle znajduje się wątek imprezy sportowej, na którą zaproszona została głowa naszego państwa - Karol Nawrocki.
Mundial czas zacząć. Już dziś wieczorem o godzinie 21:00 czasu polskiego czeka nas mecz otwarcia, w którym - podobnie jak w 2010 roku - Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Tym razem jednak to drużyna z Ameryki Północnej zagra przed własną publicznością.
W nocy z piątku na sobotę do gry przystąpią natomiast pozostali współgospodarze mundialu - Kanada oraz Stany Zjednoczone. Ekipę spod znaku klonowego liścia czeka bój z Bośnią i Hercegowiną. Kadra USA natomiast na dobry początek zmierzy się z Paragwajem.
Mecze mundialu, zwłaszcza te pierwsze z udziałem państw, które goszczą pozostałe reprezentacje z całego świata, to zawsze wielkie święto. Na stadion przybywa wówczas cała wierchuszka - nie tylko sportowa, ale i polityczna. Dlatego jako wielce zaskakująca jawi się decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który wedle medialnych doniesień zrezygnował z przyjazdu na mecz i wspierania drużyny narodowej z trybun Los Angeles Stadium.
Trump opuszcza mecz otwarcia mistrzostw świata w USA
- Dwie osoby zaznajomione z jego planami potwierdziły naszej redakcji, że Donald Trump nie pojawi się na meczu (...) Decyzja zapadła w momencie, gdy rząd USA zmaga się z problemami dyplomatycznymi i logistycznymi związanymi z turniejem. Według naszej redakcji, obejmują one kwestie wizowe dotyczące poszczególnych krajów uczestniczących w mundialu i ich delegacji - czytamy dalej.
Mundial 2026. Media: Donald Trump nie zobaczy z trybun pierwszego meczu USA
Amerykańskiej delegacji w imieniu Donalda Trumpa przewodzić będzie sekretarz stanu Marco Rubio i to on spotka się z prezydentem Paragwaju Santiago Peną, który osobiście stawi się w Kalifornii.
O sprawie rozpisuje się także między innymi "The New York Times", przy okazji nawiązując do zbliżającego się wydarzenia, w którym udział weźmie między innymi prezydent Polski - Karol Nawrocki.
- Oczekuje się, że w piątek Trump będzie obecny w Waszyngtonie, by uczestniczyć w próbach przed galą UFC, która będzie miała miejsce w weekend - informują amerykańscy dziennikarze.
A chodzi o galę UFC Freedom 250, która odbędzie się na terenie Białego Domu w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Jest ona organizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. A dodatkowo w dniu wydarzenia prezydent USA Donald Trump obchodził będzie 80. urodziny. To właśnie z tego powodu Nawrocki znalazł się na liście zaproszonych gości.
- Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych - poinformował w środę sekretarz stanu oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.
Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej