Mecze Argentyny na niedawno zakończonych mistrzostwach świata były w przeważającej części niebywale emocjonujące. Zwłaszcza w fazie pucharowej wicemistrzowie świata dostarczyli swoim kibicom dużej dawki nerwów, ale to co dla i fanów i piłkarzy było najważniejsze, to efekt tychże nerwów. Argentyna po raz drugi z rzędu znalazła się w finale mundialu i miała okazję obronić mistrzowski tytuł.

Podobnie jak przed czterema laty, tak i teraz gwiazdą "Albicelestes" był Leo Messi. Zawodnik Interu Miami rozgrywał fenomenalne zawody, niejednokrotnie ratował skórę swoim kolegom i bił kolejne rekordy. Jednak w finale, w którym Argentyna zmierzyła się z Hiszpanią, zarówno Messi jak i jego koledzy z drużyny nie pokazali się z najlepszej strony. Mecz nie stał na najwyższym poziomie właśnie ze względu na postawę argentyńskich zawodników.

Wielki gest Messiego w stronę kolegów. Partnerka zawodnika wszystko wyjawiła

Podopieczni Lionela Scaloniego zagrali słabe spotkanie, mieli ogromne problemy, aby zagrozić bramce Hiszpanów i dopiero pod koniec dogrywki byli w stanie stworzyć jakiekolwiek sytuacje. Ostatecznie Argentyna uległa europejskiej ekipie i musiała zadowolić się srebrnymi medalami. Okazuje się, że zawodnicy "Albicelestes" dostali swego rodzaju "pamiątki" również od Messiego. A wyjawiła to partnerka Marcosa Senesiego - Kelci-Rose Bowers.

Kobieta za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się tym, co jej ukochany - oraz inni zawodnicy Argentyny - otrzymał od kapitana wicemistrzów świata. Na nagraniu Bowers widać najpierw brązowy plecak z logo mistrzostw świata i piłkarskiej federacji Argentyny oraz nazwisko piłkarza na górze torby. W środku były kolejne upominki.

Najpierw internauci zobaczyli złoty termos Stanley z logo kapitana Argentyny, a następnie tykwę do parzenia mate, paczkę yerba mate oraz metalową bombillę z końcówką w formie łyżeczki i sitkiem. "Marcos dał mi to, żebym schowała w bezpiecznym miejscu i zabrała ze sobą do Miami. Fajny prezent. Dajcie znać, co o nim myślicie, ale według mnie jest naprawdę wspaniały" - powiedziała kobieta na nagraniu.

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Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





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