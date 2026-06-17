Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata wiadomo było, że wokół tej imprezy będzie sporo kontrowersji. Stany Zjednoczone, będące w stanie wojny z Iranem, na długo przed rozpoczęciem turnieju postanowiły bowiem zrobić wszystko, aby utrudnić tamtejszej reprezentacji rywalizację w czempionacie. Irańczykom uniemożliwiono przebywanie na terytorium USA w innym dniu niż meczowy, wjazdu na teren kraju odmówiono także delegatom oraz kibicom.

FIFA, co ciekawe, nie zdecydowała się na ingerencję, co rozwścieczyło wielu kibiców i dziennikarzy. Pojawiły się komentarze zarzucające hipokryzję Gianniemu Infantino - Włoch bowiem na każdym kroku powtarza, że futbol jest dla wszystkich i powinien nas łączyć, a nie dzielić. A jednak nie zrobił nic, gdy Amerykanie postanowili w taki a nie inny sposób traktować Irańczyków.

Tym bardziej zaskakujące jest to, na co szef FIFA zdecydował się po meczu Irańczyków z reprezentacją Nowej Zelandii, który zakończył się remisem 2:2. Po tym spotkaniu Infantino postanowił... odwiedzić szatnię drużyny Amira Ghalenoeia. Działacz wygłosił tam dłuższą przemowę, której nagranie trafiło do sieci.

"Pokazaliście swoim rodzinom, przyjaciołom, swojemu narodowi, całemu światu, że jesteście tutaj, gracie i macie jeszcze dwa mecze w fazie grupowej. I w tych dwóch spotkaniach znów sprawicie, iż świat będzie z was dumny. Dziękuję wam. Wiem, przez co teraz przechodzicie, rozumiem doskonale, ale jesteście silniejsi niż to wszystko" - przekazał piłkarzom Infantino.

Potem głos zabrał selekcjoner kadry, który już wcześniej w dość ostrych słowach mówił o sytuacji drużyny Iranu podczas mundialu. Przed Infantino powtórzył niejako swoje słowa i podkreślił, że choć jego piłkarze biorą udział w turnieju, wielu delegatów, dziennikarzy i kibiców zostało pokrzywdzonych przez decyzje Amerykanów.

"Jesteśmy tu dzięki staraniom pana prezydenta, ale... nie ma tu z nami prezesa federacji. Nie ma dyrektora drużyny. Nie ma kierowników, nie ma mediów. Cały nasz sztab techniczny musiał wykonywać wszystkie te prace za nich. To była krzywda wyrządzona temu zespołowi" - wyznał.

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Remis z Nową Zelandią pozwolił Iranowi zachować szansę na awans z grupy G do fazy pucharowej. Przed ekipą Amira Ghalenoeia jednak jeszcze dwa ważne spotkania. W niedzielę 21 czerwca o godzinie 21.00 czasu polskiego zmierzą się oni z reprezentantami Belgii, w sobotę 27 czerwca o godzinie 5.00 czasu polskiego natomiast czeka ich starcie z Egipcjanami.

W tegorocznych mistrzostwach świata udziału nie biorą reprezentanci Polski. "Biało-Czerwoni" eliminacje zakończyli na drugim miejscu w grupie, co nie dało im bezpośredniego awansu. O bilet na mundial podopieczni Jana Urbana walczyli w barażach i choć wygrali z Albanią 2:1, w finale ulegli Szwedom 2:3.

Na mundialu nie brakuje jednak polskich akcentów - nasz kraj reprezentują bowiem nominowani na tę imprezę sędziowie, a więc Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik oraz Tomasz Kwiatkowski.

Piłkarze reprezentacji Iranu Orhan Cicek AFP

Reprezentacja Iranu Noushad Thekkayil AFP

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP





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