Zapadła decyzja ws. mundialu, Marciniak ujawnia prawdę. To może zmienić wszystko

Oprac.: Igor Szarek

Już za niespełna miesiąc rozpoczną się zmagania w ramach jednej z najbardziej wyczekiwanych imprez sportowych świata - piłkarskich mistrzostw świata. Niestety, odbędą się one bez udziału zawodników z kraju nad Wisłą. Polskę będzie natomiast reprezentował Szymon Marciniak, który został nominowany jako jeden z głównych arbitrów nadchodzących MŚ. Teraz Płocczanin ujawnia interesujące rozwiązania, jakie wprowadzone zostaną w ramach amerykańskiej imprezy.

Szymon Marciniak, polski arbiter, który poprowadzi mecze na MŚ 2026
11 czerwca reprezentacje Meksyku oraz RPA zainaugurują zmagania, na które czeka cała piłkarska społeczność - mistrzostwa świata 2026. Niestety, nie będziemy mogli w ramach tego historycznego wydarzenia podziwiać wyczynów reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana polegli bowiem w kluczowym boju o kwalifikację do fazy zasadniczej amerykańskiej imprezy.

Nie oznacza to jednak, że na tegorocznym mundialu całkowicie zabraknie polskich wątków. Po amerykańskich boiskach biegać będzie bowiem Szymon Marciniak. Płocczanin został nominowany do pełnienia funkcji arbitra głównego na mistrzostwach świata 2026. Znalazł się tym samym w elitarnym gronie sędziów, którzy staną się rozjemcami najbardziej eksponowanych zmagań piłkarskich świata.

Rewolucyjne zmiany w przepisach. Marciniak zdradził to przed mundialem

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Marciniak zdecydował się ujawnić dość interesujące zmiany w przepisach piłkarskich. Mają one za zadanie upłynnić przebieg gry oraz karać zawodników, którzy nie będą postępować zgodnie z zasadami "fair play".

Jedną ze zmian jest ograniczenie czasu na wznowienie gry z autu do 8 sekund. Zasada ta dotyczy również bramkarzy, którzy zdecydowali się na złapanie piłki. Ma to zmusić zawodników do dużo bardziej dynamicznej gry, podnosząc atrakcyjność widowiska. Dodatkowo, karani mają być także piłkarze próbujący w jawny sposób oszukiwać arbitrów.

- Tyle (8 sekund red.) ma też na wznowienie bramkarz, kiedy złapie piłkę w czasie gry. Zmiany mają również przytrzymać, na minutę, poza boiskiem tzw. symulantów. Taka minuta gry 10 na 11 może drogo kosztować. Wiadomo, że najwięcej "kontuzji" jest w 85. minucie, kiedy zespół prowadzi np. 1:0. Teraz pojawi się pytanie, czy warto ryzykować - mówi polski arbiter, cytowany przez "PAP".

Kolejna innowacja ma natomiast dotyczyć współpracy arbitra głównego z systemem VAR. Sędzia będzie mógł skorzystać z jego pomocy przy wątpliwościach dotyczących ukarania zawodnika drugim żółtym kartonikiem.

- Wszyscy widzieli kilka meczów zepsutych przez sędziów, bo nie mogli wykorzystać technologii. Protokół nas blokował. Ktoś w telewizji widział błąd, a sędzia nie mógł podejść do monitora i zmienić decyzji - tłumaczy Marciniak.

To zdecydowanie przełomowe zmiany, które mogą mieć realne przełożenie na losy najważniejszych spotkań. Szczególnie mowa o meczach, których losy ważyć będą się aż do ostatnich sekund.

