Mundial 2026 trwa w najlepsze. Za nami wiele pasjonujących pojedynków, zakończonych bardzo różnymi rezultatami. Choć w teorii na tegorocznych MŚ nie ma reprezentacji Polski, nie oznacza to, że na amerykańskich boiskach brak jakichkolwiek "Biało-czerwonych" wątków.

W gronie arbitrów, oddelegowanych na piłkarską imprezę czterolecia znalazł się bowiem Szymon Marciniak. Płocczanin miał już okazję zadebiutować na tegorocznych MŚ. Stało się to podczas meczu Argentyny z Algierią. Starcie to nie obyło się jednak bez kontrowersji, której główną twarzą był właśnie polski arbiter.

Mimo wielu napięć, FIFA zdaje się stać murem za Marciniakiem. Dobitnie świadczą o tym dwie rzeczy - stanowisko przełożonych Polaka, wydane zaraz po opisywanym meczu, a także decyzja, która została podjęta 23 czerwca.

Marciniak z kolejnym występem na mundialu. Poprowadzi mecz "podwyższonego ryzyka"

To właśnie wtedy otrzymaliśmy bowiem informację ws. tego, kiedy Marciniak ponownie zamelduje się na mundialowych boiskach. Stanie się to 27 czerwca o godzinie 5:00, kiedy to naprzeciw siebie wyjdą Egipcjanie oraz Irańczycy.

To bardzo ważne spotkanie z kilku powodów. Jednym z nich jest sytuacja, panująca obecnie w grupie G. Ewentualne zwycięzca tego spotkania prawdopodobnie wejdzie bowiem do fazy pucharowej jako triumfator grupy. Obecnie Egipcjanie posiadają 4 punkty, natomiast znajdujący się na 2. miejscu Irańczycy zgromadzili na swoim koncie 2 oczka.

Bardzo ważny w tym przypadku jest także aspekt polityczny. Nie od dziś wiadomo, że mecze Irańczyków na tegorocznych MŚ owiane są bardzo dużą dozą niechęci ze strony amerykańskiej publiczności. To oczywiście pokłosie napięć, na linii USA - Iran. Spotkanie reprezentantów Egiptu z Irańczykami odbędzie się w Seattle. Niewykluczone, że jak w przypadku poprzedniego starcia reprezentacji Iranu, i tym razem będziemy świadkami scen o charakterze mocno politycznym.

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Mohamed Salah i Ibrahim Adel ABDEL MAJID BZIOUAT AFP

Protest przed meczem Iran - Nowa Zelandia na mundialu PATRICK T. FALLON AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport