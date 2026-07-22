Zapadła decyzja. Skandaliczna zmiana, Argentyna już gotowa. Triumf możliwy

Podczas mistrzostw świata w Kanadzie, USA i Mekstyku Argentyna była zdecydowanie najczęściej oczernianą i posądzaną o faworyzację ze strony sędziów i FIFA reprezentacją na turnieju.

Bardzo szerokim echem w sieci odbił się artykuł analityczny użytkowniczki o nicku "therosieum". Zawarta w nim treść miała otworzyć światu oczy na to, na jak wielką skalę działała kampania dezinformacyjna przeciwko Messiemu i spółce.

Autorka zauważa, że reprezentacja Argentyny składa się z tych samych piłkarzy co cztery lata temu, Messi to nadal ciągle ten sam człowiek, a poziom sędziowana w tym czasie się nie zmienił. Wtedy jednak duża część świata kibicowała, aby Messi zdobył swój upragniony tytuł. Teraz natomiast stał się obiektem nienawiści - głównie ze strony ludzi, którzy na co dzień futbolu nie śledzą.

W mediach społecznościowych rozpoczęła się bowiem "kampania dezinformacyjna przeciwko argentyńskim piłkarzom". Przypadkowe profile na portalu X zaczęły masowo udostępniać wycięte z kontekstu fragmenty spotkań lub kompilacje zafałszować rzeczywistość tak, aby pokazać negatywny obraz Argentyny.

Działania te stosowały jednak nie tylko profile niezweryfikowane (przypadkowych osób lub fanpejdży), ale także poważne media działające na całym świecie.

Efekt? Ludzie, którzy interesują się piłką okazjonalnie lub ci, którym wcześniej Messi i Argentyna byli obojętni, dziś ich nie lubią lub nawet nienawidzą. Przeglądanie wyciętych z kontekstu materiałów i budowanie narracji mającej na celu wyłącznie postawienie Albicelestes w złym świetle - jako drużyny brutalnej i faworyzowanej - wywołało właśnie taki skutek.

Wielka zmiana narracji wokół Argentyny. "Kampania dezinformacyjna". Tak tego nie zostawią

W Argentynie nie mają wątpliwości, że miarka się przebrała. Profil "All About Argentina" na portalu X donosi, że AFA (argentyński odpowiednik PZPN) przygotowuje zmasowane działania prawne przeciwko mediom i kontom szerzącym tę dezinformację.

- Wstępne doniesienia wskazują, że AFA rozważa zmasowane działania prawne w związku z kampanią dezinformacyjną skierowaną przeciwko argentyńskim zawodnikom podczas mundialu - informuje.

- Potencjalne pozwy o zniesławienie miałyby się skupić na fałszywych zarzutach, zmanipulowanych lub nieweryfikowalnych obrazach oraz oskarżeniach wysuniętych bez dowodów - dodaje profil.

Oczekuje się, że AFA pójdzie na całość. Zorganizowała zespół prawny, który zgromadzi materiał dowodowy na działanie kampanii dezinformacyjnej nie tylko przeciwko dużym redakcjom, ale także profilom na portalach takich jak X, TikTok, Instagram, nawet z małą liczbą obserwujących. Na celowniku może znaleźć się każdy, kto przyczynił się do rozpowszechniania takich treści.

Przedmiotem analizy mają być nie tylko materiały wycięte z kontekstu lub opakowane w fałszywie negatywny komentarz autora, ale także te przerobione przez sztuczną inteligencję.

Również całkowicie zafałszowane materiały wideo lub stopklatki stworzone właśnie przez sztuczną inteligencję wywołały spore zamieszanie, a duża część kibiców w sieci uwierzyło ich prawdziwość.

- Zespół prawny podobno już zbiera dowody, w tym posty, zrzuty ekranu i inne materiały. Oczekuje się dalszych wydarzeń - podsumowuje profil "All About Argentina".

Jak widać, federacja argentyńska chce, aby negatywna tendencja dotycząca wizerunku reprezentacji wyhamowała. Walczą o ponowną zmianę i chcą sprawić, że Albicelestes przestaną być rzekomo "szykanowani i oczerniani niezgodnie z prawdą oraz bez dowodów". Związkowi zależy na dobrym imieniu piłkarzy, które w tym czasie miało zostać wyraźnie nadszarpnięte.

Rozwiń

Sprawa wydaje się poważna. Nawet jeśli argentyńska strona ma rację, należy pamiętać o tym, że niektórzy piłkarze, jak Paredes, Molina czy Enzo Fernandez, przekraczali granice brudnej i agresywnej gry, prezentując boiskowy "bandytyzm". FIFA po finale wszczęła śledztwo przeciwko Paredesowi, Molinie i Ayali (członek sztabu szkoleniowego), którzy po ostatnim gwizdku zastosowali przemoc fizyczną przeciwko cieszącym się Hiszpanom,

Smutek Argentyny po przegranym finale mundialu PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP

Reprezentacja Argentyny po golu Mike Stewart East News

Leandro Paredes atakuje Erica Garcię CHARLY TRIBALLEAU AFP





Marek Magiera: Siatkarze na sto procent zagrają na IO, a u pań liczę na awans z rankingu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport