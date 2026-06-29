Brazylia na każdym mundialu marzy tylko o tym, aby zdobyć upragnione trofeum. "Canarinhos" to pięciokrotni mistrzowie świata, ale ostatni raz z triumfu cieszyli się w 2002 roku. Mecze fazy grupowej pokazały, że podopieczni Carlo Ancelottiego nie wydają się być głównymi faworytami do złotych medali, ale to faza pucharowa oddziela chłopców od mężczyzn. Na inaugurację zremisowali 1:1 z Maroko, a następnie pokonali Haiti i Szkocję w takim samym stosunku (3:0). Ich gra nie była jednak porywająca.

Mimo to Brazylijczycy byli faworytami w poniedziałkowym meczu 1/16 finału z Japonią. Zespół z Azji pokazał w fazie grupowej, że jest w stanie sprawić niespodziankę. Japończycy zremisowali 2:2 z Holendrami, rozgromili Tunezję 4:0 i zremisowali 1:1 ze Szwedami. Ponadto ta ekipa jest niezwykle pragmatyczna, bowiem blisko 26 procent strzałów kończyło się golami (7 bramek na 27 uderzeń - przyp. red). Żadna inna drużyna nie była tak skuteczna.

Brazylia zaskoczona w pierwszej połowie

Spotkanie na stadionie w Houston od pierwszych minut wyglądało tak jak wiele osób przewidywało. Brazylijczycy starali się długo rozgrywać swoje akcje czekając na strzeleckie okazje, które miały w końcu nadejść. Z kolei Japończycy postawili na uważność w obronie, wysoki pressing i grę z kontrataku.

I to właśnie pomysł na grę piłkarzy prowadzonych przez trenera Hajime Moriyasu okazał się skuteczniejszy w pierwszej połowie. Danilo nieodpowiedzialnie wyprowadzał piłkę z własnej połowy i zanotował niecelne podanie, co okazało się brzemienne w skutkach. Kaishu Sano przechwycił futbolówkę w połowie boiska i samodzielnie pomknął kilkadziesiąt metrów w stronę bramki. Piłkarz FSV Mainz zdecydował się oddać strzał zza pola karnego. Alisson próbował jeszcze interweniować, ale strzał Japończyka był na tyle precyzyjny, że bramkarz nie mógł nic zrobić. W 29. minucie zobaczyliśmy więc pierwszego gola, a Brazylijczycy mogli tylko głośno krzyknąć: "Houston, mamy problem".

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Brazylijczycy byli ewidentnie zaskoczeni po tym ciosie i do końca pierwszej połowy nie byli w stanie jakkolwiek zagrozić obronie Japonii.

Selekcjoner Brazylii w przerwie musiał zareagować. Z boiska ściągnął Lucasa Paquetę, który miał problemy zdrowotne. Na placu gry zastąpił go Endrick. Brazylijczycy w 54. minucie mieli świetną okazję, aby wyrównać wynik spotkania. Zakotłowało się w polu karnym Ziona Suzukiego, ale obrońcy wybili piłkę niemalże z linii bramkowej. Dwie minuty później "Canarinhos" dopięli swego. W polu karnym czujny okazał się Casemiro i strzałem głową pokonał japońskiego bramkarza. Był to dla niego dziesiąty gol w narodowych barwach, ale zdecydowanie najważniejszy, bo dał nadzieję na odwrócenie losów spotkania.

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Praktycznie kilkadziesiąt sekund później Brazylia mogła wyjść na prowadzenie. Świetną indywidualną akcją popisał się Vinicius Junior, który minął kilku rywali, ale piłka po jego strzale odbiła się od słupka.

Cios w doliczonym czasie gry. Brazylia świętuje awans

Brazylijczycy w dalszym ciągu próbowali dopiąć swego, a Japończycy czekali już tylko na błąd gwiazd i kolejny kontratak, który mógłby zakończyć się golem na wagę awansu. Już wydawało się, że kibice zobaczą pierwszą dogrywkę na tegorocznym mundialu. Tymczasem Gabriel Martinelli wykorzystał błąd japońskiej defensywy i zadał decydujący cios w 95. minucie spotkania.

Tym samym "Canarinhos" awansowali do 1/8 finału. Zagrają w niej ze zwycięzcą wtorkowego meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia. Mecz o awans do ćwierćfinału rozegrany zostanie 5 lipca w Nowym Jorku.

Statystyki meczu Brazylia 2 - 1 Japonia Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 19 5 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 6 1 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 116 61

Kaishu Sano otworzył wynik spotkania Brazylia - Japonia Sam Wasson EPA

Brazylia - Japonia w walce o 1/8 finału MŚ 2026 Christopher Neundorf EPA





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