Zamieszki po meczu Francji, w Europie zawrzało. Policja ogłasza ws. rannych

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W czwartkowy wieczór czasu polskiego odbył się ćwierćfinał mistrzostw świata pomiędzy Francją i Marokiem. Spotkanie to zapowiadano jako mecz podwyższonego ryzyka ze względu na możliwe zamieszki niedługo po zakończeniu rywalizacji. Finalnie ekipa Didiera Deschampsa zwyciężyła 2:0, lecz świętowanie w Paryżu tym razem było nieco... bezpieczniejsze. Inaczej sprawa wyglądała w innych europejskich miastach.

Zamieszki po meczu Francji, w Europie zawrzało. Policja ogłasza ws. rannych
Po meczu Francji z Marokiem znów było nieciekawieMolly Darlington/Getty Images/ Screen: gbnews.comGetty Images

Powoli do końca zbliżają się trwające mistrzostwa świata. Rywalizacja w Ameryce Północnej wkroczyła już w decydujący etap, a w czwartkowy wieczór odbył się pierwszy zaplanowany ćwierćfinał. I od razu był to niemały hit. W Bostonie zmierzyły się ze sobą Francuzi oraz Marokańczycy. Finaliści mundialu sprzed czterech lat ostatecznie ograli rywali 2:0, lecz względy sportowe mogły dość szybko zejść na dalszy plan.

Ze względu na niedawne zamieszki po finale Ligi Mistrzów z udziałem PSG wspomniane spotkanie również było podwyższonego ryzyka. Mimo to we Francji było względnie spokojnie. Tego nie można powiedzieć o innych europejskich miastach. Szczególnie gorąco było w Londynie, gdzie ranny został jeden z interweniujących funkcjonariuszy.

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Jak przekazała rzeczniczka prasowa tamtejszej policji dla serwisu gbnews.com doszło do zgromadzenia na jednej z dróg w zachodniej części miasta. Uczestnicy rzucali butelkami, a także odpalili fajerwerki, co poskutkowano wezwaniem na miejsce zdarzenia większej ilości policjantów.

- Funkcjonariusze zostali wezwani po tym, jak grupa ludzi zgromadziła się na drodze i zablokowała ruch. Incydent następnie zaostrzył się, a grupa rzucała butelkami i odpalała fajerwerki. W rezultacie na miejsce wysłano kolejnych funkcjonariuszy - przekazała.

Jest ranny po zamieszkach w Londynie. "Trafił do szpitala"

Niestety nie obyło się bez rannych. Całe szczęście licznik zatrzymał się na jednym funkcjonariuszu, który w trakcie interwencji został najprawdopodobniej trafiony butelką w głowę. Do tego przekazano, że w wyniku zamieszek zatrzymano cztery osoby. Zamieszanie zakończyło się ok. 1:00 w nocy.

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- Jeden z policjantów trafił do szpitala z urazem głowy. Wszystko wskazuje na to, że został trafiony szklaną butelką. Nie odnotowano innych obrażeń. Funkcjonariusze pozostali na miejscu i zatrzymali cztery osoby pod zarzutem udziału w gwałtownych zamieszkach. Około godziny 1:00 w nocy tłum się rozszedł, a droga została ponownie otwarta - uzupełniła rzeczniczka.

Poza Londynem kibice dali o sobie znać w nieproszony sposób także m.in. w Amsterdamie, Hadze czy Brukseli. Nie ma jednak informacji o żadnych rannych. W półfinale mundialu Francja zmierzy się z lepszym spotkania Hiszpania - Belgia.

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