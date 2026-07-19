Ci, którzy szykowali się na sporą dawkę emocji w meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata pomiędzy Francją a Anglią, z pewnością nie mogą czuć się zawiedzeni. Już od pierwszych minut bowiem rozpoczęło się zdobywanie bramek, a na półmetku rywalizacji podopieczni Thomasa Tuchela pochwalić mogli się czterobramkową przewagą nad Francuzami. Bramki zdobyli bowiem Declan Rice, Ezri Konsa i Bukayo Saka.

"Les Bleus" w drugiej części spotkania nie pozostali jednak dłużni - dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe, a oprócz niego gole strzelili także Bradley Barcola i Ousmane Dembele. To jednak nie wystarczyło, aby pokonać potężnych "Synów Albionu". Po hat-tricku Bukayo Saki i bramce Jude'a Bellinghama "Trzy Lwy" pokonały Francuzów 6:4 i sięgnęły po brązowy medal.

Już po meczu na spotkanie z dziennikarzami zdecydował się Harry Kane, który mecz z Francją oglądał z ławki rezerwowych. Rozmowa z przedstawicielami ojczystych mediów została jednak szybko zakłócona. "Grupa angielskich mediów próbowała fizycznie uniemożliwić lokalnemu reporterowi filmowanie wywiadu z Harrym Kanem po zwycięstwie Anglii 6:4 nad Francją" - relacjonował na platformie X Franco Panizo.

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Z nagrań udostępnionych przez niezależnego dziennikarza wynika, że mężczyzna nagrywający wypowiedzi Harry'ego Kane'a w formacie wideo nie miał do tego prawa, co powtarzali zarówno angielscy reporterzy, jak i przedstawicielka FIFA. Do akcji wkrótce potem wkroczyli także funkcjonariusze policji i zrobiło się niemałe zamieszanie. Kapitan "Synów Albionu" przerwał swoją wypowiedź, podczas gdy dziennikarze biorący udział we wcześniejszym incydencie zostali odsunięci na bok, aby wyjaśnić sytuację.

W niedzielę finał mundialu. Messi wciąż w grze o tytuł najlepszego strzelca

Tymczasem trwa odliczanie do ostatniego, finałowego meczu tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W niedzielny wieczór z walce o tytuł czempiona zmierzą się dwie światowe potęgi - Hiszpanie i Argentyńczycy. Lionel Messi starał się będzie nie tylko o zdobycie drugiego pucharu, ale także o tytuł najlepszego strzelca tego mundialu. Na ten moment w klasyfikacji tej prowadzi Kylian Mbappe, który po meczu z Anglią na swoim koncie ma aż 10 bramek. Aby więc pokonać Francuza, kapitan "Albicelestes" potrzebuje trzech goli.

Reprezentanci Anglii w trakcie mundialu 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Reprezentanci Anglii EVRIM AYDAN AFP

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT AFP





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