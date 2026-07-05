Zamieszanie na mundialu. Oddali zegarki, aby uniknąć kary

Kilka dni temu rozpoczęła się faza pucharowa tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, a jedną z ekip, która wciąż jest w grze o końcowe trofeum i tytuł czempiona, jest reprezentacja Meksyku. Przed meczem z Anglią w 1/8 finału o podopiecznych Javiera Aguirre zrobiło się głośno na całym świecie.

Jak donosi "The Sun", piłkarze po triumfie nad Ekwadorem otrzymali szwajcarskie Rolexy od youtubera Stephena Deleonardisa, który wcześniej postawił 2 mln dolarów na zwycięstwo "El Tri" w tym spotkaniu. Podarunkami panowie nie nacieszyli się długo - przed meczem z Anglią meksykańska federacja nakazała zwrot zegarków, aby uniknąć naruszenia zasad dotyczących powiązań z zakładami bukmacherskimi.

"Za obopólną zgodą nasi piłkarze zdecydowali się zwrócić twórcy internetowemu zegarki, które podarował im z własnej inicjatywy" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Piłkarze Meksyku gotowi na kolejny mecz. Tym razem zagrają z Anglikami

Piłkarze Meksyku na tegorocznych mistrzostwach radzą sobie znakomicie - w fazie grupowej zanotowali komplet zwycięstw, wygrywając z Republiką Południowej Afryki (2:0), Koreą Południową (1:0) oraz Czechami (3:0). W 1/16 finału odprawili z kwitkiem Ekwadorczyków, pokonując ich 2:0.

W nocy z 5 na 6 lipca "El Tri" ponownie wyjdą na murawę, a w 1/8 finału ich rywalami będą reprezentanci Anglii z Harry'm Kanem na czele. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 2.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" z tego meczu śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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W tegorocznej edycji mundialu udziału nie biorą reprezentanci Polski, na brak biało-czerwonych akcentów nie możemy jednak narzekać. Za oceanem nasz kraj reprezentują bowiem sędziowie nominowani na tę imprezę - Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik oraz Tomasz Kwiatkowski.

Meksyk - RPA JUANCHO TORRES AFP

Czechy - Meksyk Luciano Gonzalez / ANADOLU AFP

Meksyk - Ekwador w 1/16 finału mistrzostw świata Yuri CORTEZ / AFP AFP





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