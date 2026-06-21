Zamęt podczas hymnu. Oburzenie z obozu Niemców. Padł apel do FIFA

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

- Błagam, aby FIFA zmieniła położenie strefy dla fotoreporterów podczas odgrywania hymnów. W ogóle nie widziałem mojej drużyny - mówił kilka dni temu Thomas Tuchel po meczu reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata. Zgodził się z nim jego rodak - Julian Nagelsmann - który również zwrócił uwagę na ten sam problem po spotkaniu swojego zespołu.

Julian Nagelsmann w granatowej kurtce na tle stadionu z kibicami i banerem FIFA 2026.
Julian NagelsmannIMAGO/Matthias KochNewspix.pl

W pierwszym meczu fazy grupowej Anglicy pokonali 4:2 Chorwację po szalonym spotkaniu. Kiedy starcie dobiegło końca, Thomas Tuchel, czyli selekcjoner "Synów Albionu", w rozmowie z dziennikarzami wygłosił apel w kierunku FIFA.

Dotyczył on pracy fotoreporterów. - Muszę coś powiedzieć. Błagam, aby FIFA zmieniła położenie strefy dla fotoreporterów podczas odgrywania hymnów. W ogóle nie widziałem mojej drużyny. Długo czekałem na taki moment. Dzisiejszy dzień był wyjątkowy, a stanąłem nagle przed murem 50 fotoreporterów. Byłem zaledwie pół metra od nich. I nie widziałem żadnego z moich zawodników. To zepsuło mi całą przyjemność tej chwili - powiedział wprost, mając na myśli sytuację jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

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W sobotnią noc drugi mecz na mundialu zagrali Niemcy, którzy rzutem na taśmę pokonali 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej. Podczas konferencji prasowej Juliana Nagelsmanna poproszono, aby odniósł się do słów swojego rodaka. Jak była jego reakcja?

- Nie wiem, na ile możemy teraz narzekać. Ale zgadzam się z Thomasem Tuchelem. To wzruszający moment, kiedy podczas hymnu narodowego nawiązuje się więź z piłkarzami. Najbardziej szokujące jest to, że wszystko dzieje się z bliska. Zawsze mam wrażenie, że ta ogromna tuba fotografuje mi włoski w nosie z odległości zaledwie jednego centymetra - stwierdził trener naszych zachodnich sąsiadów, cytowany przez tamtejszego "Bilda".

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Niemiecki szkoleniowiec zwrócił uwagę na fakt, iż zaraz po zakończeniu odgrywania hymnu nie widzi swoich piłkarzy (całej kadry ustawionej na murawie), nie może nawiązać z nimi kontaktu wzrokowego. A to również jest elementem przedmeczowej motywacji, chwili uniesienia.

- Myślę, że są lepsze rozwiązania. Również dla zawodników, aby nawiązali kontakt ze sztabem. Oni przecież też zauważają, jak śpiewamy razem z nimi, jak bardzo jesteśmy wzruszeni lub czy dopingujemy ich po zakończeniu hymnu narodowego. Wtedy znów się ich dopinguje, a ja widzę przed sobą tylko fotografów. Jest tam bardzo dużo ludzi, bardzo blisko, właściwie nic nie widać - tłumaczył.

Już po słowach Thomasa Tuchela angielskie media informowały, że FIFA przyjrzy się sprawie, a fotoreporterzy otrzymają nowe wytyczne dotyczące miejsca pracy podczas odgrywania hymnów poszczególnych reprezentacji. Jednak - jak widać po meczu Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej - na razie w tej kwestii nie zmieniło się zbyt wiele.

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Julian NagelsmannMARCEL ENGELBRECHTAFP
Mężczyzna w sportowej bluzie z kapturem, czapce z daszkiem i koszulce z herbem angielskiej drużyny piłkarskiej trzyma rękę na głowie podczas treningu na świeżym powietrzu.
Thomas TuchelRichard PelhamAFP
Selekcjoner Julian Nagelsmann (na pierwszym planie) i jego asystent Sandro Wagner
Selekcjoner Julian Nagelsmann (na pierwszym planie) i jego asystent Sandro WagnerAFP


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