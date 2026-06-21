Zamęt podczas hymnu. Oburzenie z obozu Niemców. Padł apel do FIFA

W pierwszym meczu fazy grupowej Anglicy pokonali 4:2 Chorwację po szalonym spotkaniu. Kiedy starcie dobiegło końca, Thomas Tuchel, czyli selekcjoner "Synów Albionu", w rozmowie z dziennikarzami wygłosił apel w kierunku FIFA.

Dotyczył on pracy fotoreporterów. - Muszę coś powiedzieć. Błagam, aby FIFA zmieniła położenie strefy dla fotoreporterów podczas odgrywania hymnów. W ogóle nie widziałem mojej drużyny. Długo czekałem na taki moment. Dzisiejszy dzień był wyjątkowy, a stanąłem nagle przed murem 50 fotoreporterów. Byłem zaledwie pół metra od nich. I nie widziałem żadnego z moich zawodników. To zepsuło mi całą przyjemność tej chwili - powiedział wprost, mając na myśli sytuację jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

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W sobotnią noc drugi mecz na mundialu zagrali Niemcy, którzy rzutem na taśmę pokonali 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej. Podczas konferencji prasowej Juliana Nagelsmanna poproszono, aby odniósł się do słów swojego rodaka. Jak była jego reakcja?

- Nie wiem, na ile możemy teraz narzekać. Ale zgadzam się z Thomasem Tuchelem. To wzruszający moment, kiedy podczas hymnu narodowego nawiązuje się więź z piłkarzami. Najbardziej szokujące jest to, że wszystko dzieje się z bliska. Zawsze mam wrażenie, że ta ogromna tuba fotografuje mi włoski w nosie z odległości zaledwie jednego centymetra - stwierdził trener naszych zachodnich sąsiadów, cytowany przez tamtejszego "Bilda".

Niemiecki szkoleniowiec zwrócił uwagę na fakt, iż zaraz po zakończeniu odgrywania hymnu nie widzi swoich piłkarzy (całej kadry ustawionej na murawie), nie może nawiązać z nimi kontaktu wzrokowego. A to również jest elementem przedmeczowej motywacji, chwili uniesienia.

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- Myślę, że są lepsze rozwiązania. Również dla zawodników, aby nawiązali kontakt ze sztabem. Oni przecież też zauważają, jak śpiewamy razem z nimi, jak bardzo jesteśmy wzruszeni lub czy dopingujemy ich po zakończeniu hymnu narodowego. Wtedy znów się ich dopinguje, a ja widzę przed sobą tylko fotografów. Jest tam bardzo dużo ludzi, bardzo blisko, właściwie nic nie widać - tłumaczył.

Już po słowach Thomasa Tuchela angielskie media informowały, że FIFA przyjrzy się sprawie, a fotoreporterzy otrzymają nowe wytyczne dotyczące miejsca pracy podczas odgrywania hymnów poszczególnych reprezentacji. Jednak - jak widać po meczu Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej - na razie w tej kwestii nie zmieniło się zbyt wiele.

Julian Nagelsmann MARCEL ENGELBRECHT AFP

Thomas Tuchel Richard Pelham AFP

Selekcjoner Julian Nagelsmann (na pierwszym planie) i jego asystent Sandro Wagner AFP





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