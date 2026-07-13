Zakończył grę na mundialu, teraz wielki transfer. Kapitan bohaterem hitu, miliony na stole

Reprezentacja Belgii być może nie rozpoczęła mistrzostw świata 2026 w przesadnie spektakularny sposób - remisując 1:1 i 0:0 kolejno z Egiptem i Iranem - ale w miarę upływu czasu pokazała jednak sportowy pazur.

Na zakończenie zmagań grupowych podopieczni Rudiego Garcii rozbili Nową Zelandię 5:1, a następnie, już w fazie pucharowej, dokonali fantastycznego zwrotu akcji w rywalizacji z Senegalem i ograli "Lwy Terangi" 3:2, po czym też bez mrugnięcia okiem wyeliminowali współgospodarzy turnieju, USA, pokonując ich 4:1. Ich triumfalny pochód zakończyli dopiero Hiszpanie w ćwierćfinale.

W potyczce z "La Furia Roja" niespodziewanie nie wziął udziału kapitan Belgów, Youri Tielemans, który - jak się potem okazało - doznał kontuzji tuż przed pierwszym gwizdkiem, podczas rozgrzewki. Zakończenie MŚ w jego przypadku było więc wyjątkowo gorzkie, natomiast raczej nie będzie on przesadnie długo rozpamiętywać tej sprawy - przed nim bowiem nowe wyzwania w... nowym klubie.

Wróciła "afera kablowa". Uderzył w Norwegów: Trzeba było grać

Youri Tielemans w Manchesterze United. Kapitan Belgów wykupiony z Aston Villi

13 lipca padło bowiem słynne "Here we go!" ze strony włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, który w ten sposób potwierdził, że Tielemans dołączy do Manchesteru United, opuszczając tym samym Aston Villę, w której dzielił szatnię m.in. z reprezentantem Polski, Mattym Cashem.

Rozwiń

29-latek miał zostać wykupiony po aktywacji klauzuli wynoszącej 41 mln euro - czyli mowa tu mniej więcej o równowartości 35 mln funtów. Dla Belga MU będzie już trzecim pracodawcą na Wyspach Brytyjskich - przed grą dla "The Villains" występował on bowiem jeszcze w barwach Leicester City.

Manchester United rozpocznie serię letnich sparingów przedsezonowych już 18 lipca mierząc się z Wrexham, ale raczej nie ma co oczekiwać, że już wtedy Tielemans zadebiutuje w ekipie z Old Trafford. Całkiem możliwe jednak, że pomocnika obejrzymy w akcji chociażby w Polsce w przyszłym miesiącu - 15 sierpnia MU zagrają bowiem z Milanem na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport