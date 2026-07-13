Zakończył grę na mundialu, teraz wielki transfer. Kapitan bohaterem hitu, miliony na stole

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Belgii zakończyła grę na mundialu na poziomie ćwierćfinału, pokazując momentami naprawdę interesujący kawałek futbolu. Jedną z najistotniejszych postaci "Czerwonych Diabłów" był tu bez dwóch zdań Youri Tielemans, kapitan zespołu i m.in. autor dwóch goli na turnieju, który teraz... staje się bohaterem głośnego transferu. W jego sprawie zdążyło już paść słynne "Here we go!".

Youri Tielemans wraz z dwoma piłkarzami przy linii bocznej boiska, obok bramkarz w jasnozielonym stroju.
Youri Tielemans (w środku) dołącza do Manchesteru UnitedDIRK WAEMNewspix.pl

Reprezentacja Belgii być może nie rozpoczęła mistrzostw świata 2026 w przesadnie spektakularny sposób - remisując 1:1 i 0:0 kolejno z Egiptem i Iranem - ale w miarę upływu czasu pokazała jednak sportowy pazur.

Na zakończenie zmagań grupowych podopieczni Rudiego Garcii rozbili Nową Zelandię 5:1, a następnie, już w fazie pucharowej, dokonali fantastycznego zwrotu akcji w rywalizacji z Senegalem i ograli "Lwy Terangi" 3:2, po czym też bez mrugnięcia okiem wyeliminowali współgospodarzy turnieju, USA, pokonując ich 4:1. Ich triumfalny pochód zakończyli dopiero Hiszpanie w ćwierćfinale.

W potyczce z "La Furia Roja" niespodziewanie nie wziął udziału kapitan Belgów, Youri Tielemans, który - jak się potem okazało - doznał kontuzji tuż przed pierwszym gwizdkiem, podczas rozgrzewki. Zakończenie MŚ w jego przypadku było więc wyjątkowo gorzkie, natomiast raczej nie będzie on przesadnie długo rozpamiętywać tej sprawy - przed nim bowiem nowe wyzwania w... nowym klubie.

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Youri Tielemans w Manchesterze United. Kapitan Belgów wykupiony z Aston Villi

13 lipca padło bowiem słynne "Here we go!" ze strony włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, który w ten sposób potwierdził, że Tielemans dołączy do Manchesteru United, opuszczając tym samym Aston Villę, w której dzielił szatnię m.in. z reprezentantem Polski, Mattym Cashem.

29-latek miał zostać wykupiony po aktywacji klauzuli wynoszącej 41 mln euro - czyli mowa tu mniej więcej o równowartości 35 mln funtów. Dla Belga MU będzie już trzecim pracodawcą na Wyspach Brytyjskich - przed grą dla "The Villains" występował on bowiem jeszcze w barwach Leicester City.

Manchester United rozpocznie serię letnich sparingów przedsezonowych już 18 lipca mierząc się z Wrexham, ale raczej nie ma co oczekiwać, że już wtedy Tielemans zadebiutuje w ekipie z Old Trafford. Całkiem możliwe jednak, że pomocnika obejrzymy w akcji chociażby w Polsce w przyszłym miesiącu - 15 sierpnia MU zagrają bowiem z Milanem na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

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Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
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