Zagrał na mundialu 56 minut. Media: Aresztowany za ustawienie meczu. FIFA milczy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W trwającym mundialu bierze udział piłkarz, który niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju został aresztowany pod zarzutem próby ustawienia meczu. To Elye Wahi, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej. Zdążył rozegrać 56 minut w grupowej potyczce z Ekwadorem (1:0). Czy może liczyć na kolejne występy w tegorocznych finałach MŚ? FIFA otrzymała takie pytanie, ale zwleka z udzieleniem odpowiedzi.

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Elye Wahi (z lewej) znalazł się w wyjściowej jedenastce WKS na mecz z Ekwadorem CHARLY TRIBALLEAU AFP

Elye Wahi miał zostać aresztowany 29 maja, czyli niecałe dwa tygodnie przed startem mundialu. Francuska policja zatrzymała go po meczu między OGC Nice a AS Saint-Etienne (4:1). Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdobył w tym spotkaniu dwie bramki, a dzięki wygranej jego drużyna utrzymała się w Ligue 1.

O sprawie pisze szeroko "The Athletic". Jak czytamy, Wahi został aresztowany pod zarzutem próby ustawiania meczu. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 17 maja umyślnie zapracował na żółtą kartkę w meczu z FC Metz.

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Elye Wahi w tarapatach. Gra na mundialu, ale śledztwo trwa. FIFA nie odpowiada na kluczowe pytanie

Iworyjczyk został zwolniony po przesłuchaniu. To jednak nie znaczy, że oczyszczono go z zarzutów. Śledztwo jest w toku, a dowody przeciwko piłkarzowi trudno będzie podważyć.

Tymczasem Wahi zameldował się na mundialu i znalazł się w wyjściowej jedenastce WKS na pierwszy grupowy mecz z Ekwadorem (1:0). Rozegrał 56 minut. Był bliski zdobycia bramki, po jego strzale piłka zatrzymała się na poprzeczce.

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Dziennikarze "The Athletic" wysłali do FIFA oficjalne zapytanie, czy wobec ujawnionych podejrzeń 23-latek będzie mógł wziąć udział w kolejnych meczach trwającego turnieju. Futbolowa centrala milczy.

Chodzi o piłkarza, który we wcześniejszych latach grał w młodzieżowych reprezentacjach Francji. Do afrykańskiej ekipy dołączył dopiero w marcu tego roku. Ma za sobą trzy spotkania w barwach WKS.

"Słonie" rozegrają jeszcze dwa spotkania w fazie grupowej. W najbliższą sobotę konfrontacja z Niemcami. Pięć dni późnej Afrykanie zmierzą się z debiutującym w mundialu Curacao.

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Piłkarz drużyny Wybrzeża Kości Słoniowej w pomarańczowym stroju z numerem 12 biegnie po murawie stadionu podczas meczu, w tle wyraźnie widoczni kibice oraz inni zawodnicy.
Elye WahiSHAWN THEW EPA
Piłkarz w pomarańczowym stroju reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej z numerem 12 biegnący obok lecącej piłki podczas meczu.
Elye WahiFRANCK FIFEAFP
Piłkarz reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej w pomarańczowym stroju z numerem 12 w trakcie dynamicznej akcji na boisku.
Elye WahiAbdulhamid HosbasAFP


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