Zagrają z Polską, teraz tak przywitali się z mundialem. "Mieliśmy szczęście"

Powoli rozkręcają się piłkarskie mistrzostwa świata rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Za nami już mecz otwarcia, a do gry z każdym dniem przystępują kolejne reprezentacje. W piątek wieczorem czasu polskiego do gry wkroczyła Kanada. Gospodarze "na dzień dobry" zmierzyli się z Bośnią i Hercegowiną, czyli jednym z naszych najbliższych rywali w Lidze Narodów.

Ekipa prowadzona przez Sergeja Barbareza objęła prowadzenie w 21. minucie, a następnie skutecznie się broniła. Kanadyjczycy następnie ruszyli do ataku i próbowali doprowadzić do remisu. Brakowało jednak skuteczności. Bośnia natomiast miała sporo szczęścia, gdy niemal z linii bramkowej piłkę wybijał Sead Kolasinac.

Ostatecznie rywalizacja zakończyła się remisem 1:1 i podziałem punktów. Niedługo po zakończeniu spotkania odbyła się konferencja prasowa z udziałem wspomnianego Barbareza. Ten podczas niej nie owijał w bawełnę i wprost podzielił się swoimi odczuciami po tym, co zaprezentowali jego gracze.

Będą grać z Polakami, trener się nie kryje. "Mieliśmy szczęście"

Zdaniem doświadczonego trenera, Bośniacy mieli sporo szczęścia. Zarazem jest mu szkoda, że nie udało się dociągnąć prowadzenia do ostatniego gwizdka (Kanada wyrównała w 78. minucie). Jak przekazał, wywalczony punkt pozwala jego drużynie myśleć o awansie do fazy pucharowej.

- Zawsze szkoda przegrać mecz, gdy prowadzi się na dziesięć minut przed końcem, ale mieliśmy szczęście, musimy być realistami, więc 1:1 to realny wynik. Dla nas to dobry punkt przed kolejną fazą rozgrywek. To z pewnością otwiera nam drzwi do awansu. Nie jesteśmy tam, żeby liczyć się po pierwszym meczu, ale musimy starać się wygrywać kolejne mecze i zobaczyć, co się stanie - powiedział cytowany przez portal oslobodjenje.ba.

Następny mecz Bośnia i Hercegowina zagra w czwartek 18 czerwca. Będzie to rywalizacja ze Szwajcarią. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 21:00 czasu polskiego.

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny ELVIS BARUKCIC / AFP AFP

Bośnia i Hercegowina - Włochy w walce o awans na MŚ 2026 (marzec 2026) ELVIS BARUKCIC AFP

Reprezentacja Polski Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News





Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport