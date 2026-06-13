Zagrają z Polską, teraz tak przywitali się z mundialem. "Mieliśmy szczęście"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W czwartek oficjalnie rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa świata. Pierwszy mecz za sobą ma m.in. kadra Bośni i Hercegowiny, czyli nasi rywale podczas zbliżającej się Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Sergeja Barbareza zremisowała 1:1 z Kanadą. Z przebiegu meczu należy jednak taki wynik traktować jako sukces, co niedługo po ostatnim gwizdku podkreślił sam selekcjoner.

Piłkarze Bośni i Hercegowiny
Piłkarze Bośni i HercegowinyJoosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty ImagesGetty Images

Powoli rozkręcają się piłkarskie mistrzostwa świata rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Za nami już mecz otwarcia, a do gry z każdym dniem przystępują kolejne reprezentacje. W piątek wieczorem czasu polskiego do gry wkroczyła Kanada. Gospodarze "na dzień dobry" zmierzyli się z Bośnią i Hercegowiną, czyli jednym z naszych najbliższych rywali w Lidze Narodów.

Ekipa prowadzona przez Sergeja Barbareza objęła prowadzenie w 21. minucie, a następnie skutecznie się broniła. Kanadyjczycy następnie ruszyli do ataku i próbowali doprowadzić do remisu. Brakowało jednak skuteczności. Bośnia natomiast miała sporo szczęścia, gdy niemal z linii bramkowej piłkę wybijał Sead Kolasinac.

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Ostatecznie rywalizacja zakończyła się remisem 1:1 i podziałem punktów. Niedługo po zakończeniu spotkania odbyła się konferencja prasowa z udziałem wspomnianego Barbareza. Ten podczas niej nie owijał w bawełnę i wprost podzielił się swoimi odczuciami po tym, co zaprezentowali jego gracze.

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Zdaniem doświadczonego trenera, Bośniacy mieli sporo szczęścia. Zarazem jest mu szkoda, że nie udało się dociągnąć prowadzenia do ostatniego gwizdka (Kanada wyrównała w 78. minucie). Jak przekazał, wywalczony punkt pozwala jego drużynie myśleć o awansie do fazy pucharowej.

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- Zawsze szkoda przegrać mecz, gdy prowadzi się na dziesięć minut przed końcem, ale mieliśmy szczęście, musimy być realistami, więc 1:1 to realny wynik. Dla nas to dobry punkt przed kolejną fazą rozgrywek. To z pewnością otwiera nam drzwi do awansu. Nie jesteśmy tam, żeby liczyć się po pierwszym meczu, ale musimy starać się wygrywać kolejne mecze i zobaczyć, co się stanie - powiedział cytowany przez portal oslobodjenje.ba.

Następny mecz Bośnia i Hercegowina zagra w czwartek 18 czerwca. Będzie to rywalizacja ze Szwajcarią. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 21:00 czasu polskiego.

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Wojciech Kulak
Reprezentacja Bośni i Hercegowiny
Reprezentacja Bośni i HercegowinyELVIS BARUKCIC / AFPAFP
arbiter unosi czerwoną kartkę, piłkarze w niebieskich strojach reagują emocjonalnie, zawodnik drużyny przeciwnej siedzi na murawie, wokół kilku innych piłkarzy i pusty stadion w tle
Bośnia i Hercegowina - Włochy w walce o awans na MŚ 2026 (marzec 2026)ELVIS BARUKCICAFP
Trener w szarym garniturze udziela wskazówek grupie piłkarzy reprezentacji Polski ubranych w biało-czerwone stroje meczowe, w centrum uwagi znajduje się zawodnik z numerem 21.
Reprezentacja PolskiAndrzej Iwanczuk / REPORTEREast News


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