Zaczyna się najgorsze. Mecz Francji zagrożony. Natychmiastowe zawieszenie

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Mundial 2026 mknie przed siebie w szalonym tempie, ale... lada dzień może mocno wyhamować. Prognozy pogody dla północno-wschodnich rejonów USA są na najbliższe dni wyjątkowo niekorzystne. Zagrożenie gwałtownymi burzami może doprowadzić do poważnego opóźnienia lub przerwania meczu Francja - Irak. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, na godz. 23:00 czasu środkowoeuropejskiego.

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Temperatura powietrza dochodząca do 33 stopni Celsjusza, silne opady deszczu i gwałtowne burze - tak brzmi prognoza pogody na najbliższe dni dla stanu Pensylwania. To fatalna wiadomość dla piłkarzy Francji i Iraku. Do konfrontacji tych drużyn ma dojść w poniedziałek w Filadelfii.

Jeśli przewidywania synoptyków się sprawdzą, mecz może zostać rozpoczęty z poważnym opóźnieniem. Niewykluczone pozostaje także przerwanie spotkania.

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Przepisy FIFA są klarowne i surowe. Każde uderzenie pioruna w promieniu 13 km od stadionu oznacza natychmiastowe przerwanie meczu na 30 minut. Kolejne wyładowania spowodują, że spotkanie może potrwać nawet kilka godzin.

Do takiej sytuacji doszło w trakcie ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Potyczka 1/8 finału pomiędzy Chelsea i Benficą została zakończona dopiero po 4 godzinach i 38 minutach. W sumie przez dwie godziny piłkarze oczekiwali na stabilizację pogody.

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Selekcjoner Irakijczyków, Graham Arnold, jak na razie bardziej przejmuje się jednak siłą najbliższego rywala. Ale zachowuje przy tym dobry humor. Dał temu wyraz na niedzielnej konferencji prasowej.

- Zapytałem, czy możemy wystawić trzech bramkarzy, ale powiedziano mi, że nie. Mecz z Francją to fantastyczne doświadczenie dla Iraku. Moi zawodnicy prawdopodobnie nigdy nie mierzyli się z przeciwnikiem tej klasy. Wyjdziemy jednak na boisko skupieni na swoich walorach - zapowiada australijski szkoleniowiec.

Co ciekawe, Arnold rywalizował z ekipą Didiera Deschampsa już na poprzednim mundialu. Prowadził wówczas reprezentację Australii. W fazie grupowej "Tricoloroes" wygrali gładko 4:1.

Poniedziałkowy mecz Francja - Irak powinien się rozpocząć o godz. 23:00. Relacja live z tego spotkania z w sportowym serwisie Interii.

W pierwszej serii gier wicemistrzowie świata pokonali 3:1 Senegal, z kolei drużyna z Bliskiego Wschodu uległa 1:4 Norwegii.

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Selekcjoner wicemistrzów świata Didier DeschampsLOIC VENANCEAFP


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