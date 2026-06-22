Zaczyna się najgorsze. Mecz Francji zagrożony. Natychmiastowe zawieszenie

Temperatura powietrza dochodząca do 33 stopni Celsjusza, silne opady deszczu i gwałtowne burze - tak brzmi prognoza pogody na najbliższe dni dla stanu Pensylwania. To fatalna wiadomość dla piłkarzy Francji i Iraku. Do konfrontacji tych drużyn ma dojść w poniedziałek w Filadelfii.

Jeśli przewidywania synoptyków się sprawdzą, mecz może zostać rozpoczęty z poważnym opóźnieniem. Niewykluczone pozostaje także przerwanie spotkania.

MŚ 2026. Mecz Francja - Irak zagrożony. Spotkanie mogą storpedować nadciągające burze

Przepisy FIFA są klarowne i surowe. Każde uderzenie pioruna w promieniu 13 km od stadionu oznacza natychmiastowe przerwanie meczu na 30 minut. Kolejne wyładowania spowodują, że spotkanie może potrwać nawet kilka godzin.

Do takiej sytuacji doszło w trakcie ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Potyczka 1/8 finału pomiędzy Chelsea i Benficą została zakończona dopiero po 4 godzinach i 38 minutach. W sumie przez dwie godziny piłkarze oczekiwali na stabilizację pogody.

Selekcjoner Irakijczyków, Graham Arnold, jak na razie bardziej przejmuje się jednak siłą najbliższego rywala. Ale zachowuje przy tym dobry humor. Dał temu wyraz na niedzielnej konferencji prasowej.

- Zapytałem, czy możemy wystawić trzech bramkarzy, ale powiedziano mi, że nie. Mecz z Francją to fantastyczne doświadczenie dla Iraku. Moi zawodnicy prawdopodobnie nigdy nie mierzyli się z przeciwnikiem tej klasy. Wyjdziemy jednak na boisko skupieni na swoich walorach - zapowiada australijski szkoleniowiec.

Co ciekawe, Arnold rywalizował z ekipą Didiera Deschampsa już na poprzednim mundialu. Prowadził wówczas reprezentację Australii. W fazie grupowej "Tricoloroes" wygrali gładko 4:1.

Poniedziałkowy mecz Francja - Irak powinien się rozpocząć o godz. 23:00. Relacja live z tego spotkania z w sportowym serwisie Interii.

W pierwszej serii gier wicemistrzowie świata pokonali 3:1 Senegal, z kolei drużyna z Bliskiego Wschodu uległa 1:4 Norwegii.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Selekcjoner wicemistrzów świata Didier Deschamps LOIC VENANCE AFP





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