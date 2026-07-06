Zaczyna się najgorsze. Jest kolejny wniosek o kasację kartki. FIFA pod ścianą

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

To było do przewidzenia. FIFA sama zastawiła na siebie sidła i właśnie w nie wpada. Oficjalny wniosek o anulowanie żółtej kartki otrzymanej przez Michaela Olise wystosowali Francuzi. Teoretycznie mają ogromne szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi. Mieliby o wiele mniejsze, gdyby światowa centrala nie wywołała skandalu "kasując" poza protokołem czerwony kartonik reprezentanta USA, Folarina Baloguna.

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Gianni Infantino, szef FIFAAFP

"Gdy strażnicy zasad nie gwarantują już ich nienaruszalności, integralność gry w piłkę nożną jest zagrożona, a wiarygodność rozgrywek podważana. Co więcej, taka decyzja tworzy precedens w trwającym turnieju, gdzie podobne sytuacje będą teraz wymagały równego traktowania, ze szkodą dla samych rozgrywek" - to fragment poniedziałkowego oświadczenia UEFA.

Komunikat europejskiej centrali został wystosowany w odpowiedzi na bezprecedensowy ruch FIFA, która zamieniła kartkową karencję Folarina Baloguna na "roczny okres próby". szerzej o tej sprawie piszemy TUTAJ.

Francja chce ocalić Michaela Olise. Jest wniosek o anulowanie kartki. Co zrobi FIFA?

Można być pewnym, że wnioski o ułaskawienie poszczególnych piłkarzy będą teraz spływać do FIFA regularnie. Z takim żądaniem wystąpili właśnie Francuzi. Chcą anulowania żółtej kartki, jaką w 1/16 finału zobaczył Michael Olise.

Nie wiadomo, jaki ma to związek z decyzją o zdjęciu karencji z Baloguna. Być może nawet bez tego incydentu wicemistrzowie świata wystąpiliby z wnioskiem do FIFA. Siłą rzeczy sprawa nabiera jednak niebagatelnego znaczenia.

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Organizacja kierowana przez Gianniego Infantiono staje bowiem pod ścianą. Albo znajdzie jakiś sposób na ucieczkę spod presji, albo będzie musiała co chwilę podważać sędziowskie werdykty. Przypadek Olise wyznaczy w tej kwestii drogę postępowania.

24-letni pomocnik to jeden z liderów "Trójkolorowych". W trwającym mundialu zagrał we wszystkich czterech spotkaniach. Ma na koncie bramkę i aż pięć ostatnich podań. To czyni go liderem klasyfikacji asystentów.

Olise otrzymał kartkę w wygranym 1:0 meczu z Paragwajem w1/16 finału. Decyzja arbitra może budzić wątpliwości. Francuz był prowokowany przez agresywnego rywala i jego zachowanie wyglądało bardziej na obronę niż na działanie w złej intencji.

W boju o ćwierćfinał ekipa Didiera Deschampsa zmierzy się z Marokiem (czwartek 22:00). Gdyby i w tym meczu Olise został napomniany kartonikiem, w przypadku awansu musiałby pauzować w półfinale. FIFA ma zatem teraz spore pole do popisu.

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Michael OliseUlrik PedersenAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce reprezentacji Francji z numerem 11 podczas meczu na stadionie.
Michael OliseJustin SetterfieldAFP
Piłkarz reprezentacji Francji w niebieskiej koszulce siedzi na murawie boiska z wyrazem grymasu na twarzy, trzymając się za kolano.
Michael OliseFRANCK FIFEAFP


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