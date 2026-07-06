Zaczyna się najgorsze. Jest kolejny wniosek o kasację kartki. FIFA pod ścianą

"Gdy strażnicy zasad nie gwarantują już ich nienaruszalności, integralność gry w piłkę nożną jest zagrożona, a wiarygodność rozgrywek podważana. Co więcej, taka decyzja tworzy precedens w trwającym turnieju, gdzie podobne sytuacje będą teraz wymagały równego traktowania, ze szkodą dla samych rozgrywek" - to fragment poniedziałkowego oświadczenia UEFA.

Komunikat europejskiej centrali został wystosowany w odpowiedzi na bezprecedensowy ruch FIFA, która zamieniła kartkową karencję Folarina Baloguna na "roczny okres próby". szerzej o tej sprawie piszemy TUTAJ.

Francja chce ocalić Michaela Olise. Jest wniosek o anulowanie kartki. Co zrobi FIFA?

Można być pewnym, że wnioski o ułaskawienie poszczególnych piłkarzy będą teraz spływać do FIFA regularnie. Z takim żądaniem wystąpili właśnie Francuzi. Chcą anulowania żółtej kartki, jaką w 1/16 finału zobaczył Michael Olise.

Nie wiadomo, jaki ma to związek z decyzją o zdjęciu karencji z Baloguna. Być może nawet bez tego incydentu wicemistrzowie świata wystąpiliby z wnioskiem do FIFA. Siłą rzeczy sprawa nabiera jednak niebagatelnego znaczenia.

Organizacja kierowana przez Gianniego Infantiono staje bowiem pod ścianą. Albo znajdzie jakiś sposób na ucieczkę spod presji, albo będzie musiała co chwilę podważać sędziowskie werdykty. Przypadek Olise wyznaczy w tej kwestii drogę postępowania.

24-letni pomocnik to jeden z liderów "Trójkolorowych". W trwającym mundialu zagrał we wszystkich czterech spotkaniach. Ma na koncie bramkę i aż pięć ostatnich podań. To czyni go liderem klasyfikacji asystentów.

Olise otrzymał kartkę w wygranym 1:0 meczu z Paragwajem w1/16 finału. Decyzja arbitra może budzić wątpliwości. Francuz był prowokowany przez agresywnego rywala i jego zachowanie wyglądało bardziej na obronę niż na działanie w złej intencji.

W boju o ćwierćfinał ekipa Didiera Deschampsa zmierzy się z Marokiem (czwartek 22:00). Gdyby i w tym meczu Olise został napomniany kartonikiem, w przypadku awansu musiałby pauzować w półfinale. FIFA ma zatem teraz spore pole do popisu.

Michael Olise Ulrik Pedersen AFP

Michael Olise Justin Setterfield AFP

Michael Olise FRANCK FIFE AFP





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