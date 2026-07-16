Zaczęło się. Brytyjski rząd domaga się śledztwa. Burza po transparencie

"Las Malvinas son Argentinas" (Malwiny są argentyńskie)" - z takim transparentem po meczu z Anglią maszerowało kilku reprezentantów Argentyny. Mowa m.in. o kapitanie Tottenhamu Cristianie Romero, obrońcy Manchesteru United Lisandro Martinezie czy byłym pomocniku "Spurs", Giovanim Lo Celso.

Baner ten dotyczy wydarzeń historycznych. Konkretnie konfliktu zbrojnego Argentyny i Anglii z 1982 roku, którego powodem były leżące południowym Atlantyku wyspy. W Buenos Aires są nazywane Malwiny, a w Londynie Falklandy. Wojna trwała 74 dni. Zginął w niej łącznie niecały tysiąc żołnierzy po obu stronach.

Anglicy nie odpuszczają po kontrowersyjnym transparencie

Na cały incydent ostro zareagowały już brytyjskie media. "Argentyńscy piłkarze wywiesili szokujący transparent o Falklandach po zwycięstwie w meczu z Anglią podczas mistrzostw świata, co było obrzydliwym aktem politycznym po końcowym gwizdku" - pisano.

Na tym się nie skończyło. Szybko doczekaliśmy się również reakcji tamtejszych polityków. Zapytany o opisywane wydarzenia został brytyjski minister Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej Peter Kyle. Bez namysłu nazwał je "całkowicie niestosownymi", udzielając wywiadu w programie "BBC Breakfast".

- Polityka musi być oddzielona od piłki nożnej - stwierdził dodając, że oczekuje, iż FIFA przeprowadzi dochodzenie. - Było to rażące naruszenie zasad zakazujących prowadzenia działalności politycznej w ramach piłki nożnej - dodał.

Swoje stanowisko wyraziło również Downing Street, czyli centrum polityczne Wielkiej Brytanii, gdzie znajdują się rezydencje i biura prasowe rządu. "Downing Street twierdzi, że wszelkie ewentualne działania wobec argentyńskich piłkarzy za wywieszenie transparentu popierającego roszczenia ich kraju do Wysp Falklandzkich są "sprawą FIFA", ale podziela opinię ministra ds. biznesu Petera Kyle'a, że FIFA powinna zbadać tę sprawę" - czytamy na łamach BBC.

- Mistrzostwa świata może nie są nasze, ale Wyspy Falklandzkie zdecydowanie są - tłumaczyła oficjalna rzeczniczka premiera, dodają że odchodzący ze stanowiska premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer "życzy obu drużynom powodzenia w finale, ale zwłaszcza Hiszpanii".

Reprezentacja Argentyny po golu Mike Stewart East News

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT AFP

Jude Bellingham i Anthony Gordon Ricardo Mazalan East News





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