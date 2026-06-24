Zaciekła batalia o wygranie grupy. Padły trzy ciosy. Jest historyczny awans

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Szwajcaria pokonała 2:1 Kanadę w ostatniej kolejce fazy grupowej i niepokonana melduje się w 1/16 finału mundialu. Bramki padły dopiero po przerwie. Helweci potrzebowali niespełna kwadransa, by wyprowadzić dwa ciosy. Współgospodarzy turnieju stać było tylko na trafienie honorowe, ale dzięki korzystnemu bilansowi bramek kończą zmagania na drugim miejscu w grupie. To oznacza historyczny awans do fazy pucharowej MŚ.

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Remo Freuler (w czerwonym stroju) kontra Ali Ahmed. Tak jak na obrazku - po 90 minutach górą byli SzwajcarzyBOB FRIDPAP

To było bezpośrednie starcie o pierwsze miejsce w grupie B. Oba zespoły przystępowały do tego spotkania z czterema punktami na koncie. Lepszym bilansem bramkowym legitymowali się Kanadyjczycy, dlatego w pełni zadowalał ich remis.

By zapewnić sobie łatwiejszą ścieżkę w fazie pucharowej, Szwajcarzy musieli zgarnąć pełną pulę. Mieli przeciwko sobie trybuny. I rozpędzających się współgospodarzy turnieju - ich wygrana z Katarem 6:0 musiała budzić respekt.

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Szwajcarzy mogli i powinni objąć prowadzenie jeszcze przed upływem kwadransa. Oko w oko z kanadyjskim bramkarzem stanął Breel Embolo. Górą z tego pojedynku wyszedł jednak Maxime Crepeau.

Później formacje obronne obu zespołów długo spisywały się bez zarzutu. Żadna ze stron nie osiągnęła przewagi optycznej. Nic nie zapowiadało w tym meczu kanonady.

Dopiero w końcówce pierwszej odsłony gospodarze zdecydowali się na bardziej zaawansowany pressing. Efektem były okazje bramkowe Cyle'a Larina i Ali Ahmeda. Za każdym razem skutecznie interweniował jednak Gregor Kobel.

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Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Bramki padły dopiero po zmianie stron. Helweci na korektę rezultatu potrzebowali niespełna dwóch minut. Ze skrzydła dogrywał Johan Manzambi, futbolówkę przytomnie przepuścił Embolo, a akcję niezawodnie sfinalizował Ruben Vargas.

Kanadyjczycy momentalnie zerwali się do szturmu. Zamiast wyrównania doczekali się jednak drugiego ciosu od rywala. Tym razem Manzambi wcielił się w rolę egzekutora i zamienił na gola zagranie Embolo. Niespełna godzina gry i 2:0!

Zaniepokojony selekcjoner Jesse March od razu zdecydował się na potrójną zmianę. Jego roszady nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu. Trafił dopiero kwadrans przed końcem, wpuszczając na plac gry Promise Davida.

Dubler przebywał na boisku tylko kilka chwil i niemal z marszu zameldował się na liście strzelców. Otrzymał podanie z bocznego sektora od Nathana Saliby i wpakował piłkę do siatki wślizgiem, uderzając ją w powietrzu. Trybuny obiektu w Vancouver eksplodowały.

Na zdobycie drugiej bramki Kanadzie zabrakło czasu. Ale dzięki korzystnemu bilansowi bramkowemu zespół kończy rozgrywki grupowe na drugim miejscu. To oznacza historyczny awans do fazy pucharowej finałowej MŚ.

W drugim meczu tej grupy Bośnia i Hercegowina pokonała 3:1 Katar. Ekipa z Bałkanów też ma na koncie cztery punkty. O awans może być raczej spokojna.

Aktualną tabelę drużyn zajmujących w grupach trzecie miejsce znajdziesz TUTAJ.

Zasady ustalania kolejności miejsc w tzw. małej tabeli przedstawiamy TUTAJ.

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Łukasz Żurek
Mistrzostwa Świata
3 kolejka
24.06.2026
21:00
Zakończony
Ruben Vargas
46'
Johan Manzambi
57'
Promise David
76'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Szwajcaria
Kanada
Rezerwowi

Statystyki meczu

Szwajcaria
2 - 1
Kanada
Posiadanie piłki
49%
51%
Strzały
6
13
Strzały celne
4
7
Strzały niecelne
1
3
Strzały zablokowane
1
3
Ataki
84
94
Piłkarze w czerwonych i białych strojach rywalizują o piłkę podczas meczu, jeden zawodnik wyskakuje wysoko, aby zablokować podanie, a tłum kibiców w tle tworzy czerwono-białą scenerię.
Chaos w polu karnym Kanady. Powietrzną batalię o piłkę wygrywa Johan ManzambiBOB FRIDEPA
Zawodnik w białym stroju wykonuje efektowny przewrót nożycowy przed trzema piłkarzami w czerwonych koszulkach, walczącymi o piłkę podczas meczu piłkarskiego.
Promise David (w białym stroju) zaliczył prawdziwe wejście smoka AA/ABACANewspix.pl
Piłkarze reprezentacji Szwajcarii w czerwonych strojach stoją razem na boisku, część z nich gratuluje sobie i bije brawo, dwóch zawodników obejmuje się z radości, w tle rozmyta publiczność ubrana na czerwono.
Szwajcarzy kończą zmagania w grupie B niepokonani - z siedmioma punktami na koncie BOB FRIDEPA


Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEOIVAN PISARENKO / AFPTV / AFPAFP

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