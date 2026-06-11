Zabiły mocniej polskie serca. FIFA ogłasza ostateczną decyzję. Jest zmiana

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Tuż przed inauguracją mundialu ogromne zamieszanie wywołały oficjalne stroje reprezentacji Haiti. Najpierw polscy kibice dostrzegli na nich biało-czerwoną flagę, zaraz potem do akcji wkroczyła FIFA. Efekt? Finalista z Karaibów w ekspresowym tempie musi zaopatrzyć się w nowe komplety meczowe. Ma na to czas do niedzieli.

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Szef FIFA, Gianni Infantino (Źródło:EastNews/X.com)East News

Zaczęło się od flagi biało-czerwonej, która rzekomo widnieje na strojach meczowych reprezentacji Haiti. Mimo że to tylko złudzenie optyczne, wśród polskich kibiców zapanował niebywały entuzjazm. Lotem błyskawicy rozeszła się narracja, że oto kraj z Karaibów oddaje w ten sposób hołd naszej ojczyźnie.

Komu konkretnie? Żołnierzom Legionów Polskich - odpowiadano bez wahania w przestrzeni wirtualnej. To oni mieli stanąć po stronie niewolników, którzy na karaibskiej wyspie w XIX wieku wzniecili powstanie.

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Szybko jednak okazało się, że historia z hołdem dla Polaków jest od początku do końca wydumana. Flaga, która wydawała się taka polska, w rzeczywistości jest... błękitno-czerwona. Przekłamanie wizualne rozbudziło fantazję internautów, ale wątek poniósł się po sieci z ogromnym impetem.

Grafika, o której zrobiło się niebywale głośno, umieszczona została na dolnej części meczowych koszulek. Upamiętnia bitwę stoczoną pod Vertieres 18 listopada 1803 roku. Była to kluczowa batalia o niepodległość Haiti, ale już wiemy, że ten motyw u cenzorów światowej centrali "nie przejdzie".

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FIFA uznała taki projekt za... demonstrację polityczną i nakazała zmianę oficjalnych strojów. Oczywiście w trybie natychmiastowym. Ekipa Haiti ma na to kilkadziesiąt godzin.

"Choć przedstawiona interpretacja różniła się od naszych intencji, Saeta uszanowała proces i wdrożyła końcowe wymagania przekazane przez FIFA" - czytamy w komunikacie kolumbijskiego producenta trykotów.

Haitańczycy zagrają w finałach MŚ po raz drugi w historii. Debiutowali w 1974 roku, przegrywając wszystkie trzy spotkania grupowe i tracąc łącznie 14 bramek. W konfrontacji z Polską zaliczyli wówczas druzgocącą porażkę 0:7.

Teraz mundialową przygodę rozpoczną od niedzielnego meczu ze Szkocją w Nowym Jorku. Sześć dni później czeka ich starcie z Brazylią w Bostonie. Zasadniczą część turnieju zakończą 25 czerwca w Atlancie potyczką z Marokiem.

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