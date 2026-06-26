Zabił policjanta, teraz gra na mundialu. Ten mecz poprowadzi Marciniak

Niespełna dwa lata temu, w sierpniu 2024 roku, życie Ahmeda Fatouha zmieniło się z dnia na dzień. Zabił bowiem człowieka.

28-latek gra na pozycji lewego obrońcy. Jest wychowankiem Zamalek SC, z którym zdobył tytuły mistrza kraju w 2021, 2022 i 2026 roku. Jego mocną stroną jest znakomite dośrodkowanie, więc trenerzy bardzo chętnie na niego stawiają.

Ahmed Fatouh zabił policjanta. Był pod wpływem środków odurzających

W sierpniu 2024 roku jego życie zmieniło się jednak z dnia na dzień. Fatouh zabił człowieka w wypadku drogowym. To był 55-letni policjant. Piłkarz przekroczył prędkość, a do tego prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Policjant zginął na miejscu.

Fatouh otrzymał karę rocznego więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Do tego otrzymał grzywnę w wysokości 20 tysięcy funtów egipskich (ok. 1500 zł). Stracił też prawo jazdy.

Z rodziną zabitego policjanta doszedł też ugody w zamian za to, że ta nie będzie dochodziła od niego żadnych innych roszczeń. Piłkarz zapłacił rodzinie 12 milionów funtów egipskich (ok. 910 tysięcy złotych).

Teraz gra na mundialu. Wystąpi w "Pride Match". Stawką zwycięstwo w grupie

Sprawa przez wiele miesięcy pogrążyła jego karierę w niepewności. Teraz próbuje przywrócić swoją reputację i formę sportową. Został zresztą powołany do reprezentacji Egiptu na mundial. W meczu z Belgią (1:1) rozegrał 88 minut, a w starciu z Nową Zelandią (3:1) grał cały mecz. Wydaje się zatem pewniakiem na spotkanie z Iranem.

To wzbudza duże emocje, bo obie ekipy wciąż grają o zwycięstwo w grupie G. Do tego mecz ten został ogłoszony jako "Pride Match". Na ostatni weekend czerwca przypada bowiem tradycyjne spotkanie społeczności LGBTQI+. I stąd ta nazwa. Obie ekipy bardzo protestowały w związku z tym.

Spotkanie poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak.

Ahmed Fatouh (nr 13) Fran Santiago/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Ahmed Fatouh Alex Grimm/Getty Images North AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP