Zabił policjanta, teraz gra na mundialu. Ten mecz poprowadzi Marciniak

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Jeszcze niedawno mecz Egiptu z Iranem nie wzbudzałby wielkich emocji. Teraz jednak drużyna z Afryki walczy o zwycięstwo w grupie G na mundialu. Szanse na to ma także Iran. Mecz w Seattle nazwany został "Pride Match". Na ostatni weekend czerwca przypada bowiem tradycyjne spotkanie społeczności LGBTQI+. Starcie to poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak. W kadrze Egiptu jest piłkarz, który dwa lata temu zabił policjanta i wciąż ciąży na nim wyrok więzienia w zawieszeniu.

Ahmed Fatouh w sportowym stroju podczas rozgrzewki, koncentruje się na piłce leżącej przed nim na murawie
Ahmed FatouhFran Santiago/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Niespełna dwa lata temu, w sierpniu 2024 roku, życie Ahmeda Fatouha zmieniło się z dnia na dzień. Zabił bowiem człowieka.

28-latek gra na pozycji lewego obrońcy. Jest wychowankiem Zamalek SC, z którym zdobył tytuły mistrza kraju w 2021, 2022 i 2026 roku. Jego mocną stroną jest znakomite dośrodkowanie, więc trenerzy bardzo chętnie na niego stawiają.

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Ahmed Fatouh zabił policjanta. Był pod wpływem środków odurzających

W sierpniu 2024 roku jego życie zmieniło się jednak z dnia na dzień. Fatouh zabił człowieka w wypadku drogowym. To był 55-letni policjant. Piłkarz przekroczył prędkość, a do tego prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Policjant zginął na miejscu.

Fatouh otrzymał karę rocznego więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Do tego otrzymał grzywnę w wysokości 20 tysięcy funtów egipskich (ok. 1500 zł). Stracił też prawo jazdy.

Z rodziną zabitego policjanta doszedł też ugody w zamian za to, że ta nie będzie dochodziła od niego żadnych innych roszczeń. Piłkarz zapłacił rodzinie 12 milionów funtów egipskich (ok. 910 tysięcy złotych).

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Tomasz Kalemba

Teraz gra na mundialu. Wystąpi w "Pride Match". Stawką zwycięstwo w grupie

Sprawa przez wiele miesięcy pogrążyła jego karierę w niepewności. Teraz próbuje przywrócić swoją reputację i formę sportową. Został zresztą powołany do reprezentacji Egiptu na mundial. W meczu z Belgią (1:1) rozegrał 88 minut, a w starciu z Nową Zelandią (3:1) grał cały mecz. Wydaje się zatem pewniakiem na spotkanie z Iranem.

To wzbudza duże emocje, bo obie ekipy wciąż grają o zwycięstwo w grupie G. Do tego mecz ten został ogłoszony jako "Pride Match". Na ostatni weekend czerwca przypada bowiem tradycyjne spotkanie społeczności LGBTQI+. I stąd ta nazwa. Obie ekipy bardzo protestowały w związku z tym.

Spotkanie poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak.

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Dwóch piłkarzy różnych drużyn walczy o piłkę na murawie stadionu, próbując kontrolować sytuację przy linii bocznej boiska, podczas gdy pozostali zawodnicy obserwują grę z bliska.
Ahmed Fatouh (nr 13)Fran Santiago/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP
sędzia piłkarski w czarnej koszulce z gwizdkiem w dłoni energicznie gestykuluje podczas meczu
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w biały, drugi w czerwony strój, otoczeni przez rozmyty tłum widzów na trybunach.
Ahmed FatouhAlex Grimm/Getty Images NorthAFP


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