Za nami pierwsza noc z mundialem. Oto co działo się w meczach grupy A

Meksyk - RPA 2:0

Ruszyły mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W meczu otwarcia wystąpił ostatni z wymienionych gospodarzy. Drużyna Javiera Aguirre'a pokonała 2:0 RPA. Do siatki trafiali Julian Quinones oraz Raul Jimenez.

Co ciekawe, obie ekipy spotkały się w pierwszym spotkaniu mundialu w... 2010 roku. Wtedy to ekipa z Afryki pełniła rolę gospodarza, a starcie zakończyło się remisem 1:1. Tym razem górą byli Meksykanie.

Oprócz dwóch goli kibice zgromadzeni na Estadio Azteca oraz przed telewizorami byli świadkami... trzech czerwonych kartek pokazanych przez sędziego. To pierwsza taka sytuacja od 28 lat. Dla porównania - podczas katarskiego mundialu w 2022 roku arbitrzy pokazali łącznie tylko cztery takie kartoniki.

Korea Południowa - Czechy 2:1

O godz. 4:00 polskiego czasu odbyło się drugie spotkanie fazy grupowej. Czesi zagrali z Koreańczykami. Po 90 minutach nasi sąsiedzi przegrali 1:2, wypuszczając z rąk prowadzenie. Na listę strzelców wpisali się Ladislav Krejci, In-Beom Hwang oraz Hyeon-Gyu Oh.

Podczas spotkania nie brakowało walki... i to dosłownie. Jeden z Czechów przypłacił koszulką, która została kompletnie roztargana. Ozdobą meczu były naprawdę okazałe bramki.

Siatkarska Liga Narodów

W nocy z czwartku na piątek emocji nie brakowało również w siatkówce, a konkretnie w Lidze Narodów.

Brazylijczycy przed własną publicznością pokonali 3:1 Belgię. Choć zespół z Europy w drugim secie postraszyła faworyta, to później gospodarze odpowiedzieli w najlepszym możliwym stylu.

Meksyk - RPA JOSE HERNANDEZ AFP

Meksyk - RPA JUANCHO TORRES AFP

Korea Południowa - Czechy Ulises Ruiz AFP





Tak gra Ukraina. Czy Polacy mają się czego obawiać? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport