Za nami pierwsza noc z mundialem. Oto co działo się w meczach grupy A
Za nami pierwszy wieczór i pierwsza noc spędzona pod dyktando mistrzostw świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał 2:0 RPA. O czwartej nad ranem do gry przystąpili Czesi i Koreańczycy. Nasi południowi sąsiedzi przegrali z ekipą z Azji 1:2. Działo się też na parkietach siatkarskiej Ligi Narodów.
Meksyk - RPA 2:0
Ruszyły mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W meczu otwarcia wystąpił ostatni z wymienionych gospodarzy. Drużyna Javiera Aguirre'a pokonała 2:0 RPA. Do siatki trafiali Julian Quinones oraz Raul Jimenez.
Co ciekawe, obie ekipy spotkały się w pierwszym spotkaniu mundialu w... 2010 roku. Wtedy to ekipa z Afryki pełniła rolę gospodarza, a starcie zakończyło się remisem 1:1. Tym razem górą byli Meksykanie.
Oprócz dwóch goli kibice zgromadzeni na Estadio Azteca oraz przed telewizorami byli świadkami... trzech czerwonych kartek pokazanych przez sędziego. To pierwsza taka sytuacja od 28 lat. Dla porównania - podczas katarskiego mundialu w 2022 roku arbitrzy pokazali łącznie tylko cztery takie kartoniki.
Korea Południowa - Czechy 2:1
O godz. 4:00 polskiego czasu odbyło się drugie spotkanie fazy grupowej. Czesi zagrali z Koreańczykami. Po 90 minutach nasi sąsiedzi przegrali 1:2, wypuszczając z rąk prowadzenie. Na listę strzelców wpisali się Ladislav Krejci, In-Beom Hwang oraz Hyeon-Gyu Oh.
Podczas spotkania nie brakowało walki... i to dosłownie. Jeden z Czechów przypłacił koszulką, która została kompletnie roztargana. Ozdobą meczu były naprawdę okazałe bramki.
Siatkarska Liga Narodów
W nocy z czwartku na piątek emocji nie brakowało również w siatkówce, a konkretnie w Lidze Narodów.
Brazylijczycy przed własną publicznością pokonali 3:1 Belgię. Choć zespół z Europy w drugim secie postraszyła faworyta, to później gospodarze odpowiedzieli w najlepszym możliwym stylu.
Takim samym wynikiem zakończył się mecz Kanady z Francją. Reprezentanci z Ameryki Północnej sprawili niemałą sensację, pokonując 3:1 mistrzów olimpijskich z Paryża.