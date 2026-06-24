Piłkarskie mistrzostwa świata od lat są kopalnią przeróżnych historii. Te odbywają się zarówno na murawie, jak i poza nią. Dość interesującymi wspomnieniami może pochwalić się między innymi Michał Listkiewicz, który brał udział w kilku edycjach najważniejszej piłkarskiej imprezy świata.

Niestety, nie wszystkie okołomundialowe wydarzenia kończą się w pozytywny sposób. Historia zna bowiem przypadki, kiedy w cieniu boiskowych zmagań rozgrywały się prawdziwe ludzkie dramaty. Jednym z najgłośniejszych była sytuacja, która wydarzyła się przy okazji piłkarskich MŚ z 1994 roku.

Popełnił błąd na mundialu. Nie wiedział, jaki los go czeka

We wspomnianym wyżej 1994 roku Kolumbijczycy byli wymieniani w gronie ekip, które mogą sprawić sporą niespodziankę na mundialu. Przed rozpoczęciem imprezy "Los Cafeteros" zaliczyli serię aż 15 spotkań bez ani jednej porażki. Jednym z najbardziej optymistycznych prognostyków była natomiast historyczna wygrana 5:0 z Argentyńczykami (5 września 1993).

Podczas samego mundialu Kolumbijczycy prezentowali się natomiast znacząco poniżej oczekiwań. W pierwszym meczu grupowym zaliczyli oni porażkę 1:3 z Rumunami. 23 czerwca zostali natomiast pokonani przez gospodarzy turnieju - Amerykanów. Jedyne zwycięstwo "Los Cafeteros" zaliczyli wówczas w starciu ze Szwajcarami. Trzy punkty uplasowały jednak Kolumbijczyków na ostatnim miejscu w grupowej tabeli. Dla nich mundial dobiegł więc końca na tym etapie zmagań.

Jednym z antybohaterów tamtej edycji MŚ stał się Andres Escobar. To on otworzył bowiem wynik spotkania z Amerykanami, strzelając gola samobójczego w 34. minucie. W początkowej fazie drugiej połowy prowadzenie gospodarzy podwyższył natomiast Earnie Stewart. Gol z 90. minuty autorstwa Adolfo Valencii nie był w stanie odmienić niekorzystnego rezultatu.

Wrócił z MŚ, kilka dni później już nie żył. Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Kolumbią

Odpadnięcie Kolumbijczyków z mundialu spotkało się z ogromnym niezadowoleniem wśród ich rodaków. Atmosfera wokół reprezentantów była wówczas bardzo napięta. Nikt nie mógł jednak podejrzewać, jak ogromna tragedia wisiała w powietrzu.

2 lipca Andres Escobar udał się do jednego z klubów w Medellin. Piłkarz spędził ten wieczór w gronie znajomych. Chwilę po północy zdecydował się na powrót do domu. Na parkingu został jednak zaczepiony przez grupę mężczyzn. Rozpoznali oni Escobara i zaczęli naśmiewać się z jego mundialowej wpadki. Ten początkowo zachowywał spokój, co spotkało się z dużo bardziej agresywnymi zaczepkami ze strony wspomnianych mężczyzn.

Środkowy obrońca starał się w chłodny sposób porozumieć z agresorami. Taka forma dialogu wywołała jednak absolutną wściekłość napastników. Jeden z nich - Humberto Munoz Castro - sięgnął po broń i wycelował ją w kierunki piłkarza. Chwilę później oddał z niej aż sześć strzałów. Z relacji świadków wynika, że przy każdym z nich agresor miał wykrzykiwać dobrze znane fanom piłki nożnej słowo - gol. Andres Escobar został raniony między innymi w szyję oraz klatkę piersiową. Zabrano go do szpitala, jednak rany spowodowały śmierć w ciągu niecałej godziny od zdarzenia.

Wieści o zabójstwie reprezentanta błyskawicznie rozniosły się po kraju. Opinia publiczna, która jeszcze nie tak dawno temu ubolewała nad rozczarowującym występem "Los Cafeteros", była wstrząśnięta. Na pogrzebie Escobara pojawiło się ponad 100 tys. osób.

Z dostępnych informacji wynika, że Humberto Munoz Castro oraz pozostali uczestnicy tego zdarzenia byli w dużej mierze powiązani z lokalnymi kartelami narkotykowymi. Władze Kolumbii, pod ogromnym naciskiem obywateli, zdecydowały się dość szybko aresztować zabójcę. Za swój czyn został on skazany na 43 lata więzienia. Wyszedł jednak po raptem 11 latach odsiadki, a jako podstawę do skrócenia wyroku podano wówczas "dobre sprawowanie".

Andres Escobar Shaun Botterill Getty Images

Propokojowa demonstracja po zabójstwie Escobara (mundial 1998) Alexander Hassenstein Getty Images

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej FABRICE COFFRINI AFP





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