Yamal zapytany o Ronaldo, od razu stanowcza odpowiedź. I to tuż po meczu

W czwartkowy wieczór piłkarska reprezentacja Hiszpanii przystąpiła do pierwszego spotkania fazy pucharowej na tegorocznych mistrzostwach świata. Po drugiej stronie boiska pojawiła się reprezentacja Austrii. Zapowiadało się, że spotkanie może być bardzo emocjonujące, jednakże mistrzowie Europy nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń.

Ograli ich 3:0 i zameldowali się w 1/8 finału mundialu. Tam bez dwóch zdań dojdzie do wielkiego hitu, bowiem rywalami "La Furia Roja" będą Portugalczycy bądź Chorwaci. A takie spotkanie bez dwóch zdań będzie wielkim widowiskiem. W mediach już mówi się o ewentualnym starciu Lamine'a Yamala z Cristiano Ronaldo.

Młodzieniec został wybrany na najlepszego piłkarza meczu z Austrią, a po drobnym urazie nie ma już śladu. Co więcej, z każdą minutą spędzoną na murawie jego forma zdaje się rosnąć. Co ciekawe, zainteresowany po spotkaniu 1/16 finału w strefie mieszanej został zapytany o legendarnego 41-latka.

Yamal jasno o meczu z Ronaldo. Słowa poszły w świat

19-latek po usłyszeniu pytania przyznał, że nie do końca interesuje go, czy to będą niedawni mistrzowie starego kontynentu (2016 rok) czy też brązowi medaliści poprzedniego mundialu. Nie ukrywał jednak, że ewentualna rywalizacja z Ronaldo byłaby dla niego wielkim zaszczytem.

- Spotkanie z Cristiano Ronaldo w 1/8 finału? Nie obchodzi mnie, czy to będzie Chorwacja, czy Portugalia, ale to byłby zaszczyt, jeśli to będzie on. Najważniejsze jest wygrywanie każdego meczu - powiedział cytowany przez WP SportoweFakty.

Jak już wspomnieliśmy, w 1/8 finału Hiszpania zmierzy się z lepszym spotkania Portugalia - Chorwacja. Niezależnie od zwycięzcy będzie to prawdziwy hit tegorocznych mistrzostw.

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP

Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo Grzegorz Wajda East News





Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. najlepsze akcje. WIDEO Polsat Sport