Yamal przyćmiony w Atlancie. Błysk krytykowanej gwiazdy, potrzebował 145 sekund

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Hiszpania do mistrzostw świata 2026 podchodziła w roli być może największego faworyta do tytułu. Ten stan rzeczy pewnie nie uległ zmianie, ale remis 0:0 z Wyspami Zielonego Przylądka nieco popsuł nastroje na Półwyspie Iberyjskim. W drugiej kolejce Hiszpanie wzmocnieni obecnością Lamine Yamala mierzyli się z Arabią Saudyjską. To nie gwiazdor Barcelony odegrał jednak główną rolę. Ta przypadła Mikelowi Oyarzabalowi, który poprowadził kolegów do wygranej 4:0.

Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal
Lamine Yamal i Mikel OyarzabalErik S.LesserEast News

Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wskazywano dwóch głównych faworytów. Mowa o europejskich reprezentacjach, a więc: Hiszpanii i Francji. Obie drużyny w zupełnie różny sposób rozpoczęły rywalizację w turnieju. Zdecydowanie mniej powodów do uśmiechu mieli Hiszpanie. 

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Ci w pierwszej kolejce mierzyli się z teoretycznie najsłabszą drużyną swojej grupy - Wyspami Zielonego Przylądka. Osłabieni nieobecnością Lamine Yamala i Nico Williamsa Hiszpanie nie poradzili sobie z niżej notowanym przeciwnikiem. "La Furia Roja" tylko bezbramkowo zremisowała na start mundialu.

Poprawione nastroje Hiszpanów. Wynik rozstrzygnął Oyarzabal

Terminarz ułożył się na tyle korzystnie dla Hiszpanii, że w drugiej kolejce przyszło im mierzyć się z ekipą Arabii Saudyjskiej, która niespodziewanie urwała punkty Urugwajowi. Do składu na drugi mecz wskoczył już od pierwszej minuty Lamine Yamal. Selekcjoner Hiszpanii dokonał też kilku innych roszad. 

Od pierwszych minut widać było, że zmiany przyniosły efekt. Hiszpanie zdecydowanie szybciej rozgrywali piłkę, szukając wolnych korytarzy. Znaleźli taki bardzo szybko, bo już w 11. minucie. Znakomicie zachował się bardzo mocno krytykowany po pierwszym meczu Mikel Oyarzabal. 

Skrzydłowy Realu Sociedad zagrał fenomenalną piłkę przeszywającą pole karne. Akcję zamknął Yamal, który musiał tylko dołożyć stopę i wpakować futbolówkę do pustej bramki. Ledwie 10 minut później znów główną rolę odegrał Oyarzabal. Skrzydłowy zebrał piłkę odbitą po rzucie rożnym i z dziecinną łatwością pokonał bramkarza. W 145 sekund Oyarzabal skompletował dublet. 

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Dwie minuty później wynik zmienił się na 3:0. Ponownie za sprawą Oyarzabala. Hiszpan wykorzystał dogranie Daniego Olmo i z bliska podwyższył wynik. W końcówce pierwszej części swoje małe okazje mieli Saudyjczycy, ale żadna z nich nie zakończyła się golem. Do przerwy na tablicy wyników widniał rezultat 3:0.

W drugą połowę Hiszpanie weszli w zmienionym składzie. Na boisku nie oglądaliśmy: Mikela Oyarzabala oraz Lamine Yamala. Zastąpili ich: Ferran Torres i Yeremy Pino. To nic nie zmieniło w kontekście wyniku. Już w 49. minucie Hiszpanie podwyższyli prowadzenie na 4:0. Zrobili to za sprawą strzału Cucurelli, który ostatecznie doprowadził do trafienia samobójczego.

W 81. minucie w końcu w drugiej połowie Arabia w niewielkim stopniu zagroziła bramce Unaia Simona. Strzał z dystansu był jednak dość łatwy do złapania dla golkipera Hiszpanii. W doliczonym czasie gry Ferran Torres trafił do siatki, ale po naprawdę długiej analizie VAR sędzia wskazał spalonego. Mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla Hiszpanii. 

Mistrzostwa Świata
2 kolejka
21.06.2026
18:00
Zakończony
Lamine Yamal
11'
Mikel Oyarzabal
21' , 24'
Hassan Al Tambakti
49' (sam.)
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Hiszpania
Arabia Saudyjska
Rezerwowi

Statystyki meczu

Hiszpania
4 - 0
Arabia Saudyjska
Posiadanie piłki
65%
35%
Strzały
22
3
Strzały celne
8
1
Strzały niecelne
12
1
Strzały zablokowane
2
1
Ataki
142
72
Młody mężczyzna w sportowej kurtce w barwach Hiszpanii trzyma kolorową piłkę do piłki nożnej w jednej dłoni, patrząc w bok.
Lamine Yamal Florencia Tan JunAFP


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