Yamal przyćmiony w Atlancie. Błysk krytykowanej gwiazdy, potrzebował 145 sekund

Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wskazywano dwóch głównych faworytów. Mowa o europejskich reprezentacjach, a więc: Hiszpanii i Francji. Obie drużyny w zupełnie różny sposób rozpoczęły rywalizację w turnieju. Zdecydowanie mniej powodów do uśmiechu mieli Hiszpanie.

Ci w pierwszej kolejce mierzyli się z teoretycznie najsłabszą drużyną swojej grupy - Wyspami Zielonego Przylądka. Osłabieni nieobecnością Lamine Yamala i Nico Williamsa Hiszpanie nie poradzili sobie z niżej notowanym przeciwnikiem. "La Furia Roja" tylko bezbramkowo zremisowała na start mundialu.

Poprawione nastroje Hiszpanów. Wynik rozstrzygnął Oyarzabal

Terminarz ułożył się na tyle korzystnie dla Hiszpanii, że w drugiej kolejce przyszło im mierzyć się z ekipą Arabii Saudyjskiej, która niespodziewanie urwała punkty Urugwajowi. Do składu na drugi mecz wskoczył już od pierwszej minuty Lamine Yamal. Selekcjoner Hiszpanii dokonał też kilku innych roszad.

Od pierwszych minut widać było, że zmiany przyniosły efekt. Hiszpanie zdecydowanie szybciej rozgrywali piłkę, szukając wolnych korytarzy. Znaleźli taki bardzo szybko, bo już w 11. minucie. Znakomicie zachował się bardzo mocno krytykowany po pierwszym meczu Mikel Oyarzabal.

Skrzydłowy Realu Sociedad zagrał fenomenalną piłkę przeszywającą pole karne. Akcję zamknął Yamal, który musiał tylko dołożyć stopę i wpakować futbolówkę do pustej bramki. Ledwie 10 minut później znów główną rolę odegrał Oyarzabal. Skrzydłowy zebrał piłkę odbitą po rzucie rożnym i z dziecinną łatwością pokonał bramkarza. W 145 sekund Oyarzabal skompletował dublet.

Dwie minuty później wynik zmienił się na 3:0. Ponownie za sprawą Oyarzabala. Hiszpan wykorzystał dogranie Daniego Olmo i z bliska podwyższył wynik. W końcówce pierwszej części swoje małe okazje mieli Saudyjczycy, ale żadna z nich nie zakończyła się golem. Do przerwy na tablicy wyników widniał rezultat 3:0.

W drugą połowę Hiszpanie weszli w zmienionym składzie. Na boisku nie oglądaliśmy: Mikela Oyarzabala oraz Lamine Yamala. Zastąpili ich: Ferran Torres i Yeremy Pino. To nic nie zmieniło w kontekście wyniku. Już w 49. minucie Hiszpanie podwyższyli prowadzenie na 4:0. Zrobili to za sprawą strzału Cucurelli, który ostatecznie doprowadził do trafienia samobójczego.

W 81. minucie w końcu w drugiej połowie Arabia w niewielkim stopniu zagroziła bramce Unaia Simona. Strzał z dystansu był jednak dość łatwy do złapania dla golkipera Hiszpanii. W doliczonym czasie gry Ferran Torres trafił do siatki, ale po naprawdę długiej analizie VAR sędzia wskazał spalonego. Mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla Hiszpanii.

Statystyki meczu Hiszpania 4 - 0 Arabia Saudyjska Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 22 3 Strzały celne 8 1 Strzały niecelne 12 1 Strzały zablokowane 2 1 Ataki 142 72

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP





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