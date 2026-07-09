Yamal przemówił na temat Messiego. Nagle wyznanie o finale. Taki ma plan

Lamine Yamal w późny środowy wieczór porozmawiał z Ferranem Martinezem, szefem sekcji FC Barcelona i wysłannikiem na mistrzostwa świata do Stanów Zjednoczonych z dziennika "Mundo Deportivo". Oprócz standardowych tematów (znoszenie krytyki, powrót do pełni formy, potencjalni rywale w półfinale) padło pytanie o jakość gry Lionela Messiego na tym turnieju.

- Niesamowity. Wszyscy wiedzą, kim jest Messi, ale nikt nie spodziewał się, że będzie grał na tak wysokim poziomie. Cieszę się z jego powodu - odpowiedział.

Argentyńczyk ma 39 lat, ale wciąż zachwyca. We wtorek znowu trafił do siatki, tym razem przeciwko Egiptowi. Z ośmioma golami jest liderem klasyfikacji strzelców, ale gonią go Kylian Mbappe, Erling Haaland (po 7) i Harry Kane (6). W najbliższym meczu obrońcy tytułu zmierzą się ze Szwajcarią.

Ronaldo i Neymar przegrali mundial. Yamal przemówił. I to pytanie o Messiego

Yamal, który w poniedziałek będzie obchodził 19. urodziny, następnie jednak dodał nazwiska dwóch innych ikon współczesnego futbolu, a już odpadli z trwającego mundialu. - Cieszę się też z powodu Neymara i Cristiano Ronaldo. Ukształtowali dzieciństwo wszystkich, którzy teraz grają. Wszystko dobre, co im się przydarzy, będzie dobre i dla mnie - podkreślił.

Przypomnijmy, że reprezentacje Brazylii i Portugalii zostały wyeliminowane w 1/8 finału. Podopieczni Carlo Ancelottiego przegrali z Norwegią (1:2), a ci Roberto Martineza z Hiszpanią (0:1).

W potencjalnym meczu o złoto Yamal może jednak zetrzeć się z Messim, a wtedy nie będzie sentymentów i patrzenia na dobro legendy.

Jeśli dotrę do finału, chcę go wygrać

Ma świadomość, że na razie nie pokazał na MŚ swojej najlepszej wersji. - Muszę po prostu dalej grać. Byłem poza grą przez prawie dwa miesiące, a to nie to samo, co występować w siedmiu meczach z rzędu. Muszę cały czas mieć piłkę, dostawać minuty na boisku i oczywiście ten mecz (przełomu - red.) nadejdzie - powiedział.

Na razie ma na koncie jedną bramkę - tę przeciwko Arabii Saudyjskiej w drugiej kolejce fazy grupowej.

Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo RONALDO SCHEMIDT AFP

Lionel Messi ODD ANDERSEN AFP

Neymar Junior IMAGO/Pedro Paulo Diaz East News





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