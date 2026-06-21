Reprezentacja Hiszpanii na każdy duży turniej jedzie w roli faworyta do medalu. Ostatnim sukcesem tej kadry jest zdobycie mistrzostwa Europy w 2024 roku. Nie może więc dziwić, ze i na tegorocznym mundialu "La Furia Roja" jest kandydatem do tytułu. Zwłaszcza że w swoich szeregach ma jedną z największych gwiazd współczesnego futbolu, a więc Lamine Yamala. Skrzydłowy Barcelony na mistrzostwa wyjechał z lekką kontuzją.

Mimo wszystko zanotował już swoje pierwsze minuty na mundialu, ale nie zaliczy występu do udanych. Przede wszystkim za sprawą niekorzystnego wyniku z punktu widzenia Hiszpanów. Mistrzowie Europy niespodziewanie stracili punkty z mundialowym kopciuszkiem, a więc Wyspami Zielonego Przylądka. Remis 0:0 to jedna z większych sensacji na tegorocznym turnieju i zostanie zapamiętana na długo.

Yamal w zdecydowanych słowach do dziennikarza. Mocna riposta

Po kompromitującym remisie w Hiszpanii nie zabrakło ostrej krytyki podopiecznych Luisa de la Fuente. Mistrzowie Europy zrehabilitować będą mogli się w niedzielny wieczór. Wówczas zmierzą się z Arabią Saudyjską i ponownie będą faworytami do trzech punktów. Przed tym spotkaniem pojawił się dłuższy wywiad z Yamalem w "El Pais". 18-latek opowiedział w nim o czarnej stronie popularności i sławy, jaka spotkała go w tak młodym wieku.

"Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wielką wartością jest możliwość zwyczajnego wyjścia na miasto, wypicia kawy czy pójścia do kina bez zwracania na siebie uwagi. My nie możemy doświadczać tego w taki sposób. Myślę, że oddałbym wiele z tego, co mam, w zamian za możliwość bycia po prostu wolnym człowiekiem" - powiedział Yamal i dodał, że w Stanach Zjednoczonych ma pod tym względem więcej spokoju, bo rozpoznaje go mało osób.

Nie mogło jednak zabraknąć tematu mundialu. W tej kwestii Yamal w zdecydowanym tonie wygarnął dziennikarzowi. Piłkarz został zapytany jak postrzega mundial. Odparł, że doszedł do jednego wniosku. "Mam wrażenie, że wy, dziennikarze, bardzo się spieszycie z wyciąganiem wniosków i chcecie jak najszybciej skończyć pracę. Jesteśmy dopiero po pierwszej kolejce. Hiszpania zdobyła punkt, Portugalia zdobyła punkt, Argentyna wygrała 3:0, Francja wygrała 3:1. I już uważacie, że finał odbędzie się między Francją a Argentyną? Nie rozumiem tego. Zamiast po prostu cieszyć się meczami i obserwować rozwój wydarzeń, chcecie jak najszybciej postawić ostateczną diagnozę. Teraz nagle okazuje się, że Hiszpania jest bardzo słaba. Ale ci, którzy naprawdę znają się na piłce, wiedzą, że to nieprawda" - stwierdził gwiazdor FC Barcelona dodając, że zwycięzca mundialu znany będzie 19 lipca, a więc po finale turnieju, czym dał do zrozumienia, że żadne dywagacje nie mają obecnie sensu.

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP

Lamine Yamal JOSEP LAGO AFP





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