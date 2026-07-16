Reprezentacja Hiszpanii dotarła do wielkiego finału mundialu, w którym zmierzy się z Argentyną. Głównych architektów sukcesu "La Furia Roja" na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku jest wielu, choć większość z nich to postacie nieoczywiste, jak choćby Fabian Ruiz, czy Mikel Oyarzabal.

Lamine Yamal wyśmiewany. Wypominają mu brak liczb na mundialu

Jak to bywa w przypadku najważniejszych turniejów, od początku szczególną uwagę poświęcano największym gwiazdom. W kontekście Hiszpanów mowa o Pedrim, czy Laminie Yamalu. A ich forma budziła wiele wątpliwości i wywoływała liczne dyskusje.

Skrzydłowy wracał dopiero po kontuzji odniesionej pod koniec sezonu ligowego i widać było, że nie jest w optymalnej formie. Zdawał się jednak powoli rozkręcać wraz z kolejnymi meczami. Inaczej sprawa wygląda w przypadku Pedriego. As Barcelony wyglądał na wyjątkowo zmęczonego i prezentował się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Do tego stopnia, że po 1/8 finału stracił miejsce w wyjściowej jedenastce na rzecz wspomnianego Ruiza.

Mimo to jeszcze większe dyskusje toczono na temat Yamal, który jest postacią dużo silniej polaryzującą od Pedriego. Skrzydłowy na koncie ma tylko jedno trafienie, zanotowane w rywalizacji ze słabiutką Arabią Saudyjską. Oczekiwano od niego o wiele więcej.

Dość powiedzieć, że skrzydłowy "Dumy Katalonii" stał się w mediach społecznościowych obiektem wielu kpin. Musiał zmierzyć się ze sporą falą krytyki - komentujący wypominali mu brak liczb w najważniejszych meczach, niektórzy podważali jego talent, jeszcze inny skreślali - zarówno w kontekście wyścigu o Złotą Piłkę, jak i szansy na mistrzostwo. A 19-latek udowodnił, że się mylono.

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Zwrot akcji ws. postrzegania Yamala. Poprowadzi Hiszpanię do mistrzostwa?

Liczby, a w wielu przypadkach też statystyki nie oddawały realnej wartości, jaką do gry reprezentacji w trakcie mundialu wnosił Yamal. Przeciwko Belgii w ćwierćfinale to własnie on stwarzał regularnie zagrożenie, a do tego posyłał mnóstwo podań otwierających i podejmował się wielu pojedynków.

To właśnie Yamal w kluczowym momencie półfinału z Francją sprytnie wywalczył rzut karny, który na bramkę na 1:0 zamienił Oyarzabal. A do tego mocno uprzykrzał życie francuskim defensorom - wybrano go MVP tego spotkania.

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Francuzi typowani byli przez lwią część ekspertów i kibiców do mistrzostwa świata. Hiszpanie kompletnie pozbawili ich jednak złudzeń, kto bardziej zasługuje na tytuł. Można powiedzieć, że w postrzeganiu Yamala, przynajmniej u części doszło do zwrotu akcji. To Hiszpanie, a nie Francuzi staną przed szansą na mistrzostwo, o które w niedzielę powalczą z Argentyną. Również w tym wypadku możemy mówić o niemałym zwrocie akcji.

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Mimo to w mediach społecznościowych wciąż regularnie kibice starają się podważać jakość, czy osiągnięcia Yamala. Po meczu z Francją wrzało, gdy pojawiły się nagrania w slow motion jednego z jego fauli, który zdaniem komentujących miał miejsce w polu karnym i powinien skończyć się jedenastką. Ich perspektywa wydaje się jednak być zakrzywiona.

Ten skreślany przez wielu skrzydłowy wyceniany przez portal Transfermarkt na 200 milionów euro w "power rankingu" portalu "Goal.com" zajmuje obecnie 3. miejsce pod kątem bycia faworytem do Złotej Piłki. W niedzielę stanie przed kolejną szansą, na udowodnienie swojej wartości dla "La Furia Roja". Nie brakuje głosów, że kapitalny występ w finale zwieńczony mistrzostwem świata może go bardzo mocno przybliżyć do prestiżowego indywidualnego trofeum.

Lamine Yamal w meczu z Francją STEFAN KOOPS AFP

Lamine Yamal Sam Wasson EPA

Lamine Yamal VANESSA CARVALHO AFP





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