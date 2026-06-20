Wzruszające sceny podczas meczu, zrobił to cały stadion. Hołd dla zmarłego
Za nami już jeden z ciekawszych spotkań drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. W ramach grupy C w Bostonie zmierzyły się ze sobą reprezentacje Szkocji i Maroka. W 76. minucie dla kibiców wydarzenia na murawie zeszły na dalszy tor. Wówczas wszyscy zgromadzeni na stadionie oddali hołd zmarłemu niedawno Donny'emu Strathie. Ten był wiernym kibicem Szkotów, a starcie z Afrykańską drużyną miało być jego pierwszym w ramach mundialu.
W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Emocje związane z tą imprezą nie zatrzymują się nawet na jeden dzień, bowiem spotkania fazy grupowej toczą się każdego dnia. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego do gry ruszyły zespoły grupy C, a małym hitem była rywalizacja Szkocji i Maroka.
Po całkiem zaciętym meczu ostatecznie 1:0 lepsza okazała się czwarta drużyna poprzedniego mundialu. Mimo interesującego starcia w pewnej chwili wydarzenia boiskowe zeszły na dalszy plan. Wszystko przez piękną inicjatywę szkockich kibiców. A do niej dołączyli się wszyscy zgromadzeni na obiekcie.
Szkoci oddali hołd zmarłemu kibicowi. To miał być jego debiut
Otóż dokładnie w 76. minucie na całym stadionie zaczęły rozlegać się głośne brawa. Kibice - szczególnie Szkoccy w ten sposób oddali hołd zmarłemu niedawno Donny'emu Strathie. Ten przynależał do słynnej "Tratan Army", czyli ekipy najbardziej zagorzałych kibiców reprezentacji Szkocji.
Spotkanie z Marokiem miało być jego pierwszym obejrzanym na żywo meczem Szkocji w ramach mistrzostw świata. Niestety zabrakło mu kilku dni...
- Kibice oddali hołd 76-letniemu kibicowi Szkocji, Donny'emu Strathie, w 76. minucie, który zmarł kilka dni wcześniej w bostońskim hotelu. Strathie był długoletnim członkiem "Tartan Army", a piątkowy mecz z Marokiem miał być jego pierwszym starciem Szkocji w ramach mistrzostw świata - przekazuje ESPN.
Po porażce 0:1 Szkoci mogą czuć się zagrożeni w kwestii gry w fazie pucharowej. Warto przypomnieć, że awans do dalszego etapu uzyskują nie tylko dwie najlepsze ekipy każdej z grup, lecz również osiem z dwunastu najlepszych z trzecich miejsc. Być może dotychczasowe trzy "oczka", jakie zgromadzili podopieczni Steve'a Clarke'a starczą. Co więcej, przed nimi jeszcze jeden mecz - z faworyzowaną Brazylią.