Wzruszające sceny podczas meczu, zrobił to cały stadion. Hołd dla zmarłego

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Emocje związane z tą imprezą nie zatrzymują się nawet na jeden dzień, bowiem spotkania fazy grupowej toczą się każdego dnia. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego do gry ruszyły zespoły grupy C, a małym hitem była rywalizacja Szkocji i Maroka.

Po całkiem zaciętym meczu ostatecznie 1:0 lepsza okazała się czwarta drużyna poprzedniego mundialu. Mimo interesującego starcia w pewnej chwili wydarzenia boiskowe zeszły na dalszy plan. Wszystko przez piękną inicjatywę szkockich kibiców. A do niej dołączyli się wszyscy zgromadzeni na obiekcie.

Szkoci oddali hołd zmarłemu kibicowi. To miał być jego debiut

Otóż dokładnie w 76. minucie na całym stadionie zaczęły rozlegać się głośne brawa. Kibice - szczególnie Szkoccy w ten sposób oddali hołd zmarłemu niedawno Donny'emu Strathie. Ten przynależał do słynnej "Tratan Army", czyli ekipy najbardziej zagorzałych kibiców reprezentacji Szkocji.

Spotkanie z Marokiem miało być jego pierwszym obejrzanym na żywo meczem Szkocji w ramach mistrzostw świata. Niestety zabrakło mu kilku dni...

- Kibice oddali hołd 76-letniemu kibicowi Szkocji, Donny'emu Strathie, w 76. minucie, który zmarł kilka dni wcześniej w bostońskim hotelu. Strathie był długoletnim członkiem "Tartan Army", a piątkowy mecz z Marokiem miał być jego pierwszym starciem Szkocji w ramach mistrzostw świata - przekazuje ESPN.

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Po porażce 0:1 Szkoci mogą czuć się zagrożeni w kwestii gry w fazie pucharowej. Warto przypomnieć, że awans do dalszego etapu uzyskują nie tylko dwie najlepsze ekipy każdej z grup, lecz również osiem z dwunastu najlepszych z trzecich miejsc. Być może dotychczasowe trzy "oczka", jakie zgromadzili podopieczni Steve'a Clarke'a starczą. Co więcej, przed nimi jeszcze jeden mecz - z faworyzowaną Brazylią.

Reprezentanci Szkocji Andy Buchanan / AFP AFP

Piłkarze Maroko SEBASTIEN BOZON AFP





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