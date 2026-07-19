Wzruszające pożegnanie Francuzów. Komunikat tuż po porażce

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Francja zakończyła piłkarskie mistrzostwa świata 2026 na czwartym miejscu. "Trójkolorowi" w meczu o brązowy medal ulegli 4:6. Chwilę po meczu Francuski Związek Piłki Nożnej (FFF) opublikował komunikat ws. selekcjonera Didiera Deschampsa.

Didier Deschamps pożegnał się z reprezentacją Francji
Didier Deschamps pożegnał się z reprezentacją FrancjiCRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICHEPA

Piłkarskie mistrzostwa świata dobiegają końca. Przed nami już tylko wielki finał, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Po brązowe medale sięgnęła Anglia, która pokonała Francję 6:4.

"Trójkolorowi" nie tak wyobrażali sobie koniec turnieju, który aż do półfinału z Hiszpanią układał się dla nich niemalże idealnie. Mecz o 3. miejsce miał dla Francuzów wielką wagę, bowiem z dwóch ostatnich mundiali wracali z medalami (2018 - złoto, 2022 - srebro).

Didier Deschamps żegna się z reprezentacją Francji

Tym samym zakończyła się ich medalowa passa, ale coś jeszcze. Mecz z Anglią był ostatnim Didiera Deschampsa w roli selekcjonera. O tym było już wiadomo od dłuższego czasu, że po mundialu nie będzie już prowadził zespołu narodowego.

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- Chciałem utrzymać reprezentację Francji na szczycie. Nie ma nic piękniejszego. Nosiłem tę koszulkę [reprezentacji Francji] przez 25 lat, jest wspaniała - mówił po meczu 56-latek, który z Francją sięgnął po mistrzostwo świata jako piłkarz i jako trener.

Chwilę po meczu komunikat ws. Deschampsa opublikował Francuski Związek Piłki Nożnej (FFF)

Odchodząc ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Francji, Didier Deschamps zamknie ćwierć wieku wyjątkowego zaangażowania w służbie Les Bleus i francuskiego futbolu. Są kariery, które na trwałe zapisują się w historii instytucji i całego kraju
czytamy.

FFF podkreślił, że "Deschamps uosabiał najwyższe wymagania, dyscyplinę, ducha zespołu oraz miłość do niebieskiej koszulki reprezentacji". - Pod jego wodzą przez czternaście lat reprezentacja Francji odzyskała wiarygodność, szacunek i sympatię kibiców, niezmiennie utrzymując się w światowej czołówce - dodano.

Wielka wdzięczność dla Deschampsa. Komunikat FFF nie przeszedł bez echa

Przypomniano, że Deschamps jako selekcjoner wywalczył mistrzostwo świata w 2018 roku, a narodową drużynę poprowadził w 187 meczach (odniósł 122 zwycięstwa - przyp. red.).

- Przekazał drużynie kulturę dążenia do sukcesu oraz odpowiedzialności, która pozostanie wzorem dla przyszłych pokoleń. Przyczynił się do rozwoju wielu reprezentantów kraju, potrafił jednoczyć kolejne pokolenia zawodników wokół silnych wartości i umocnił wyjątkową więź między Francuzami a ich reprezentacją narodową - podkreślono.

- Didier Deschamps zajmuje wyjątkowe miejsce w historii francuskiej piłki nożnej. Niewielu dało reprezentacji Francji tyle, co on - najpierw jako zawodnik, a następnie jako selekcjoner - dodano.

Wiele wskazuje na to, że następcą Deschampsa w roli selekcjonera "Trójkolorowych" będzie Zinedine Zidane.

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Didier DeschampsNICOLAS TUCAT / AFPAFP
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Selekcjoner wicemistrzów świata Didier DeschampsLOIC VENANCEAFP
Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji
Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji FrancjiAFP


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