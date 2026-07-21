Ostatnio Dominika pozwoliła poczuć nam atmosferę po meczach reprezentacji Argentyny w fazie pucharowej mundialu, obserwując to, co dzieje się na ulicach Buenos Aires.

Do stolicy pojechała tańczyć ukochane tango, jednak kultura futbolu pochłonęła ją na tyle, że nie wyobrażała sobie nie obejrzeć meczu o tytuł. - Trochę spóźniam się na oglądanie finału. Jadę metrem i to już jest niesamowite! Wagony i perony napakowane niczym w Tokio, oczywiście wszyscy biało-niebiescy i podekscytowani. Potem już jest trochę puściej, bo już piłkarze weszli na boisko, ale jak tylko zaczął się mecz, jakiś mężczyzna wyciągnął telefon połączony z mocnym głośnikiem i wszyscy zgromadzili się wokół niego i wspólnie odśpiewali hymn. Potem cała stacja metra zaczęła oglądać mecz wspólnie, na tym malutkim telefonie, i kontynuowała w wagonie - relacjonowała na bieżąco dla Interii Sport.

- Akurat miałam kredki do twarzy, więc nawzajem wymalowaliśmy się w barwy Argentyny. Idę dalej! I to przez puste miasto. Gdy dotarłam do domu znajomych w spokojnej okolicy Olleros, od emocji było już gęsto, prawie wszystko działo się pod naszą bramką, świetna praca bramkarza, ale też ogromne nerwy, spotęgowane później czerwoną kartką dla Enzo i dalszą grą w dziesiątkę. Widać było, że Hiszpania miała czas na rozpracowanie gry Argentyny i świetne przygotowanie do meczu. W domu były dla psy, jeden ciągle nerwowo ujadał, drugi okazał się być psem niejako terapeutycznym - jego ciągłe patrzenie w oczy i domaganie się głaskania skutecznie odwracało uwagę i przypominało, co w życiu najważniejsze - dodawała.

Puste ulice Buenos Aires w trakcie finału materiał zewnętrzny

Drużyna Lionela Scaloniego przegrała 0:1 po dogrywce. Drugie w historii mistrzostwo świata Hiszpanom dał Ferran Torres. Co po ostatnim gwizdku działo się w Buenos Aires?

Opowiada Dominika

Ten dzień bardzo mnie zaskoczył. Spodziewałam się żałoby, że kibice nie wyjdą na ulice, tylko będą siedzieć w domach albo wyjdą i będą śpiewać jakieś smutne pieśni czy - znając już nieco ich skalę emocji - rzucać sobie w ramiona ze smutku. Tymczasem okazało się, że było dokładnie jak wcześniej - dla mnie bardzo zaskakujące. Oczywiście zaraz po meczu raczej wielu siedziało jeszcze niejako w szoku cicho, zamknięci w sobie, ale później zebrali się i wyszli na ulice.

Kibice reprezentacji Argentyny materiał zewnętrzny

Widać było ogromną wdzięczność dla Messiego i jego ekipy. Argentyńczycy byli dumni - wiedzieli, że dali z siebie wszystko, że choć ostatni mecz im nie poszedł, to ogólnie ich pojedynki na tych mistrzostwach były niezłe. Przyznawali, że tym razem Hiszpania była lepsza, ale też oczywiście niektórzy kwitowali ich różnymi brzydkimi słowami. Na początku na ulicach było trochę pusto, ale potem - kiedy wracałam metrem - ludzie zaczęli skakać na peronach, śpiewać. W wagonie metra? Szaleństwo, łącznie z przyśpiewkami o... Anglikach! Może jeszcze wciąż się cieszyli zwycięstwem nad Anglią?

Argentyńscy kibice po przegranym finale materiał zewnętrzny

Kiedy wyszłam na ulicę, uderzyło mnie to, że atmosfera nie różniła się praktycznie niczym od tej po poprzednich spotkaniach. Jest mnóstwo ludzi i wszyscy śpiewają, grają, tańczą. Tym razem Obelisk był podświetlony z każdej strony - pojawiają się napisy, że Argentyńczycy to najlepsi kibice na świecie, dziękujemy reprezentacji, mnóstwo urywków z meczów, różnych grafik z flagami. Na budynkach i ekranach pojawiają się ogromne napisy dziękujące ekipie. Gdyby wygrali, pewnie byłoby jeszcze większe szaleństwo, ale ciężko sobie wyobrazić jak, bo już to była prawdziwa "locura" (hiszp. szaleństwo).

Obelisk w sercu Buenos Aires materiał zewnętrzny

Kolejne ujęcie Obeliska materiał zewnętrzny

Atmosfera - jak widać na zdjęciach - znowu: wchodzenie na drzewa, słupy, znaki, światła drogowe, pomniki, przystanki, powiewanie ogromnymi flagami, itd. Mieli mnóstwo fajerwerków, pewnie na świętowanie sukcesu, ale teraz też je puszczali, więc panowało nieustanne poczucie fiesty. Cieszą się, że to ta drużyna ich reprezentowała. Czym różnił się ten dzień meczowy od poprzednich? Ciężko stwierdzić. Może wcześniej głośnej śpiewali? Fakt, może teraz ludzie nie rzucali się sobie w ramiona, ale ogólnie nie wyglądali też na przygnębionych.

Pod Obelisk przyszły tym razem dokładnie takie same tłumy i tak samo świętowały. Myślę, że nie tylko swoją drużynę, ale też siebie jako kibiców, bo uważają się za najlepszą "hinchadę" (hiszp. grupę kibiców) świata. Mój kolega mówi żartobliwie, ale też w pewnym sensie serio, że są chyba jedynym narodem na świecie, który celebruje porażkę tak samo jak zwycięstwo i z tego faktu też są dumni. I że chyba żaden inny kraj nie zorganizowałby fiesty po przegranym meczu, ale że oni świętują swoich bohaterów, swoją historię i nie są smutni tylko dumni. Jako kibice wiedzą, jak wygrywać i jak przegrywać i to odróżnia ich od innych narodów.

Kibice reprezentacji Argentyny materiał zewnętrzny

Tak Argentyńczycy dziękowali swojej reprezentacji materiał zewnętrzny

Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jak to jest z tym niebyciem smutnym. Pewnie w każdym przypadku i w każdym domu inaczej. Było to bardzo ciekawe. Może podpytam ich jeszcze, na czym polega ten fenomen, ponieważ oni mówią wprost: "Tutaj futbol nie jest tym samym, co w innych krajach". W całej Ameryce Południowej, ale szczególnie w Argentynie, to jest jak religia, a nie tylko sport - zupełnie inaczej i bardzo poważnie do tego podchodzą, łącznie z lojalnością w stosunku do swoich lokalnych klubów piłkarskich (Boca vs. River), ale to już inna historia.

Być może wynika to z codziennych trudności, z którymi większość ludzi zmaga się na co dzień? Że staje się to dla nich taką odskocznią od niełatwej rzeczywistości, ale też dumy narodowej z tych chłopaków, którym udało się osiągnąć tak wielki sukces? Coś na zasadzie: "Może czasem jest nam trudno, ale mamy też swoją piłkę i dobrze nam w niej idzie". Muszę ich o to dopytać, ale z pewnością to mundialowe szaleństwo to było coś czego ani się nie spodziewałam ani nie żałuję, że w nim miałam przypadkową przyjemność uczestniczyć.

Dominika zrelacjonowała dla nas to, co działo się w Argentynie materiał zewnętrzny

Smutek Argentyny po przegranym finale mundialu PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP

Slavko Vinčić i gwiazdor Argentyny Lionel Messi EVRIM AYDIN AFP





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