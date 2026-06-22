Wyszedł z bramki. Gorzko tego pożałował. Nagranie robi w sieci furorę

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Fernando Muslera pobił na trwającym mundialu dwa niezwykłe rekordy, ale szybko znalazły się one w cieniu fatalnej interwencji z drugiej połowy meczu z Republiką Zielonego Przylądka (2:2). 40-letni golkiper reprezentacji Urugwaju opuścił beztrosko pole karne i umożliwił rywalowi strzał do pustej bramki. Stracony gol kosztował "La Celeste" utratę dwóch punktów, a w końcowym rozrachunku - być może zaprzepaszczenie szans na awans do fazy pucharowej mundialu. Wideo z kuriozalną sytuacją szybko stało się w sieci hitem.

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Dla Fernando Muslery to piąty mundial w karierze. W światowym czempionacie brał udział w latach 2010, 2014 i 2018. Przed czterema laty przesiedział turniej na ławce rezerwowych. Teraz znów wrócił na pierwszą linię frontu.

Nie jest już jednak jednym z filarów reprezentacji Urugwaju. Konfrontacja z Republiką Zielonego Przylądka (2:2) nie pozostawia co do tego cienia wątpliwości. Błąd rutynowanego golkipera kosztował dwukrotnych mistrzów świata bardzo drogo.

Fernando Muslera antybohaterem spotkania. Fatalne wyjście przed pole karne zakończone katastrofą

Muslera pobił w trakcie trwającego mundialu dwa rekordy. Zaliczył właśnie 18. występ w finałach MŚ. Żaden inny Urugwajczyk nie może się pochwalić takim wynikiem. Przed turniejem klasyfikację otwierał Edinson Cavani z 17 potyczkami na koncie.

Golkiper "La Celeste" jest także najstarszym Urugwajczykiem, jaki kiedykolwiek zagrał w imprezie tej rangi. Dokonał tego, mając 40 lat i 5 dni. Rekord wyśrubuje prawdopodobnie w najbliższą sobotę, gdy na zamknięcie fazy grupowej spróbuje zatrzymać Hiszpanów.

Tak się nie stanie, jeśli selekcjoner Marcelo Bielsa posadzi Muslerę na ławce. A nie wydaje się to nierealne, zważywszy na fatalne zachowanie golkipera w 61. minucie meczu z Cabo Verde. To wtedy Urugwaj wypuścił z rąk komplet punktów.

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Drużyna z Ameryki Południowej prowadziła 2:1, gdy bramkarz "Urusów" bezmyślnie opuścił pole karne. Próbował ratować sytuację po wcześniejszym fatalnym zagraniu Mathiasa Olivery. Pomysł okazał się jednak zgubny w skutkach. Piłkę przejął Helio Varela i skierował ją do pustej bramki.

Wideo z tą sytuacją mimo późnej pory emisji zyskało w sieci dużą popularność. To jak na razie najbardziej kuriozalny błąd bramkarza w trwającym mundialu. Chluby to Muslerze nie przynosi i,,, automatycznie usuwa w cień wspomniane rekordy.

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Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 26 prowadzi piłkę na tle bramkarza w zielonym stroju podczas meczu piłkarskiego.
Fernando Muslera (na drugim planie) wie, że egzekucja jest przesądzona. Za chwilę Helio Varela ustali wynik spotkania na 2:2Chandan KhannaAFP


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