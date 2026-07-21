Wysyła Marciniaka na emeryturę. Dosadnie o Polaku. Mowa o końcu kariery

Przed czterema laty Szymon Marciniak był jedną z głównych postaci mistrzostw świata. Polski arbiter na mundialu w Katarze zaprezentował się na tyle dobrze, że dostał szansę poprowadzenia finału tego turnieju i spisał się w nim bardzo dobrze. Nie było więc żadnym zaskoczeniem, że Marciniak został powołany także i na tegoroczne mistrzostwa świata i również przypuszczano, że poprowadzi kluczowe spotkania.

Na początku wszystko szło zgodnie z planem. Polski arbiter pojawił się w dwóch meczach fazy grupowej. Był rozjemcą w starciu Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Dużo mówiło się przede wszystkim o pierwszym meczu. W tym Marciniak nie pokazał czerwonej kartki Leo Messiemu za nadepnięcie rywala od tyłu, co zdaniem wielu zasługiwało właśnie na wykluczenie Argentyńczyka. FIFA stanęła jednak po stronie Polaka.

Wymowna sugestia dla Marciniaka. Mowa o zakończeniu kariery

Wydawało się więc, że jeśli piłkarska centrala nie dostrzegła błędu Marciniaka, ten dostanie do poprowadzenia ważne spotkania w fazie pucharowej. Arbiter nie został oddelegowany do domu, a mimo tego nie pojawił się już na boisku. Wywołało to sporą burzę wśród polskich ekspertów. Zwłaszcza że finał otrzymał Slavko Vincić, który w kilku ważnych meczach w tym sezonie popełniał błędy. I obawy, że nie poradzi sobie w finale sprawdziły się.

O opinię na temat polskiego sędziego w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zapytany został Michel Vautrot, były francuski arbiter, który poprowadził m.in. finał Euro w 1988 roku. "FIFA zatrzymała go do końca, ale nie dała mu meczu. To dla mnie zagadka. Oczywiście teraz jestem od tego daleko, ale z doświadczenia wiem, że nie zatrzymuje się sędziego, by potem nie dać mu żadnego meczu" - stwierdził Francuz.

Jego zdaniem to nie sytuacja z Messim zaważyła w całej sprawie. "To powinni go odesłać, a był do końca. Skoro go trzymali, to nie ukarali go za brak reakcji na faul Messiego" - ocenił. Vautrot zasugerował jednocześnie, że w wieku Marciniaka trzeba pomyśleć o przejściu na emeryturę. "Wcześniej był limit wieku dla sędziów, a ja zakończyłem karierę nawet rok wcześniej. Teraz nie ma limitu. Osobiście jednak uważam, że jak ma się 45 lat, to lepiej dać szansę młodszym arbitrom. I ta uwaga dotyczy wszystkich sędziów, nie tylko jego. Ale to tylko moja prywatna opinia" - ocenił dodając wcześniej, że Marciniak wciąż ma predyspozycje, aby prowadzić mecze międzynarodowe i Francuzowi podoba się styl sędziowania Polaka i decyzja o kontynuowaniu lub nie kariery należy wyłącznie do Marciniaka.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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