Wysyła Marciniaka na emeryturę. Dosadnie o Polaku. Mowa o końcu kariery

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Szerokim echem w mediach sportowych w Polsce odbiła się decyzja FIFA o pomijaniu Szymona Marciniaka podczas mistrzostw świata. Choć Polak na mundialu był niemal do samego końca, poprowadził tylko dwa spotkania. Dyskusja na ten temat wróciła po słabym występie Slavko Vincicia w finale turnieju. Dość zaskakującą opinię o Marciniaku wydał natomiast były sędzia piłkarski.

Sędzia piłkarski w czarnym stroju z emblematem FIFA gestykulując wyciągniętą ręką.
Szymon MarciniakJUAN MABROMATAAFP

Przed czterema laty Szymon Marciniak był jedną z głównych postaci mistrzostw świata. Polski arbiter na mundialu w Katarze zaprezentował się na tyle dobrze, że dostał szansę poprowadzenia finału tego turnieju i spisał się w nim bardzo dobrze. Nie było więc żadnym zaskoczeniem, że Marciniak został powołany także i na tegoroczne mistrzostwa świata i również przypuszczano, że poprowadzi kluczowe spotkania.

Na początku wszystko szło zgodnie z planem. Polski arbiter pojawił się w dwóch meczach fazy grupowej. Był rozjemcą w starciu Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Dużo mówiło się przede wszystkim o pierwszym meczu. W tym Marciniak nie pokazał czerwonej kartki Leo Messiemu za nadepnięcie rywala od tyłu, co zdaniem wielu zasługiwało właśnie na wykluczenie Argentyńczyka. FIFA stanęła jednak po stronie Polaka.

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Wydawało się więc, że jeśli piłkarska centrala nie dostrzegła błędu Marciniaka, ten dostanie do poprowadzenia ważne spotkania w fazie pucharowej. Arbiter nie został oddelegowany do domu, a mimo tego nie pojawił się już na boisku. Wywołało to sporą burzę wśród polskich ekspertów. Zwłaszcza że finał otrzymał Slavko Vincić, który w kilku ważnych meczach w tym sezonie popełniał błędy. I obawy, że nie poradzi sobie w finale sprawdziły się.

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O opinię na temat polskiego sędziego w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zapytany został Michel Vautrot, były francuski arbiter, który poprowadził m.in. finał Euro w 1988 roku. "FIFA zatrzymała go do końca, ale nie dała mu meczu. To dla mnie zagadka. Oczywiście teraz jestem od tego daleko, ale z doświadczenia wiem, że nie zatrzymuje się sędziego, by potem nie dać mu żadnego meczu" - stwierdził Francuz.

Jego zdaniem to nie sytuacja z Messim zaważyła w całej sprawie. "To powinni go odesłać, a był do końca. Skoro go trzymali, to nie ukarali go za brak reakcji na faul Messiego" - ocenił. Vautrot zasugerował jednocześnie, że w wieku Marciniaka trzeba pomyśleć o przejściu na emeryturę. "Wcześniej był limit wieku dla sędziów, a ja zakończyłem karierę nawet rok wcześniej. Teraz nie ma limitu. Osobiście jednak uważam, że jak ma się 45 lat, to lepiej dać szansę młodszym arbitrom. I ta uwaga dotyczy wszystkich sędziów, nie tylko jego. Ale to tylko moja prywatna opinia" - ocenił dodając wcześniej, że Marciniak wciąż ma predyspozycje, aby prowadzić mecze międzynarodowe i Francuzowi podoba się styl sędziowania Polaka i decyzja o kontynuowaniu lub nie kariery należy wyłącznie do Marciniaka.

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Łysy mężczyzna w czarnej koszulce sędziowskiej z zamyśloną miną, przykładający dłoń do twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców ubranego na czerwono.
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