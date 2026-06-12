Wystarczył mecz otwarcia. Takich scen na mistrzostwach świata nie było od 28 lat

Piłkarscy kibice nareszcie doczekali się startu mistrzostw świata. W meczu otwarcia Meksyk w roli gospodarza zagrał z RPA. Obie ekipy spotkały się już 16 lat temu na czempionacie w Afryce. Wówczas w pierwszym meczu turnieju padł remis 1:1.

Tym razem drużyna z Ameryki Północnej triumfowała 2:0. Na listę strzelców wpisali się Julian Quinones oraz Raul Jimenez. Zespół prowadzony przez Javiera Aguirre'a był zdecydowanie lepszy od rywali, jednak mimo to całe widowisko nie było zbyt porywające.

28 lat i koniec. Historyczne sceny w meczu otwarcia MŚ

Niechlubną "ozdobą" pierwszego spotkania na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku były aż trzy czerwone kartki, które w poszczególnych sytuacjach pokazywał arbiter Wilton Sampaio. Każdą z nich w pomeczowej relacji opisał Rafał Sierhej z Interii Sport.

Z murawą przedwcześnie żegnali się kolejno Yaya Sithole, Themba Zwane i Cesar Montes. Jak wyliczyła platforma OptaJose, był to czwarty mecz w historii mistrzostw świata, w którym sędzia aż trzykrotnie pokazywał zawodnikom bezpośrednie czerwone kartki. I jednocześnie... pierwszy od 28 lat!

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Wcześniej podobne wydarzenia miały miejsce w spotkaniach RPA i Danii w 1998 roku, Węgier i Brazylii w 1954 roku oraz Brazylii i Czechosłowacji w 1938 roku.

Gdyby tego było mało, podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku pokazano łącznie tylko cztery czerwone kartoniki w 64 meczach. Można więc przypuszczać, że wynik ten w USA, Kanadzie i Meksyku najprawdopodobniej zostanie pobity.

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A co do powiedzenia po starciu RPA i Meksyku mieli eksperci? - Wbrew pozorom bardziej zawiedziony jestem Meksykiem. Spodziewałem się dużo więcej po tej drużynie niż po RPA, która wiadomo - nie jest przypadkiem. Nie wiem tylko, w jaki sposób dokonała tego wyczynu, że zakwalifikowała się nawet na 48-drużynowy turniej. Grają za słabo w piłkę, na to co dzisiaj widziałem - mówił chociażby Andrzej Strejlau.

Meksyk - RPA JOSE HERNANDEZ AFP

Julian Quinones pierwszym zdobywcą gola na tegorocznym mundialu CARL DE SOUZA AFP

Ceremonia przed meczem Meksyk - RPA Takuya Yoshino / Yomiuri AFP





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