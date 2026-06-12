Wystarczył mecz otwarcia. Takich scen na mistrzostwach świata nie było od 28 lat
Mistrzostwa świata rozpoczęły się od spotkania Meksyku z RPA. Jedni z trzech gospodarzy tegorocznego turnieju triumfowali 2:0, choć styl samego spotkania nie należał do tych najciekawszych. Co więcej, po obu stronach nie brakowało agresji, na którą musiał reagować sędzia. Ostatecznie byliśmy świadkami naprawdę historycznych scen.
Piłkarscy kibice nareszcie doczekali się startu mistrzostw świata. W meczu otwarcia Meksyk w roli gospodarza zagrał z RPA. Obie ekipy spotkały się już 16 lat temu na czempionacie w Afryce. Wówczas w pierwszym meczu turnieju padł remis 1:1.
Tym razem drużyna z Ameryki Północnej triumfowała 2:0. Na listę strzelców wpisali się Julian Quinones oraz Raul Jimenez. Zespół prowadzony przez Javiera Aguirre'a był zdecydowanie lepszy od rywali, jednak mimo to całe widowisko nie było zbyt porywające.
28 lat i koniec. Historyczne sceny w meczu otwarcia MŚ
Niechlubną "ozdobą" pierwszego spotkania na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku były aż trzy czerwone kartki, które w poszczególnych sytuacjach pokazywał arbiter Wilton Sampaio. Każdą z nich w pomeczowej relacji opisał Rafał Sierhej z Interii Sport.
Z murawą przedwcześnie żegnali się kolejno Yaya Sithole, Themba Zwane i Cesar Montes. Jak wyliczyła platforma OptaJose, był to czwarty mecz w historii mistrzostw świata, w którym sędzia aż trzykrotnie pokazywał zawodnikom bezpośrednie czerwone kartki. I jednocześnie... pierwszy od 28 lat!
Wcześniej podobne wydarzenia miały miejsce w spotkaniach RPA i Danii w 1998 roku, Węgier i Brazylii w 1954 roku oraz Brazylii i Czechosłowacji w 1938 roku.
Gdyby tego było mało, podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku pokazano łącznie tylko cztery czerwone kartoniki w 64 meczach. Można więc przypuszczać, że wynik ten w USA, Kanadzie i Meksyku najprawdopodobniej zostanie pobity.
A co do powiedzenia po starciu RPA i Meksyku mieli eksperci? - Wbrew pozorom bardziej zawiedziony jestem Meksykiem. Spodziewałem się dużo więcej po tej drużynie niż po RPA, która wiadomo - nie jest przypadkiem. Nie wiem tylko, w jaki sposób dokonała tego wyczynu, że zakwalifikowała się nawet na 48-drużynowy turniej. Grają za słabo w piłkę, na to co dzisiaj widziałem - mówił chociażby Andrzej Strejlau.