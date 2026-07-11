Wyrzucili gwiazdę Anglików. Niewiarygodny powód, po latach ujawnili

Harry Kane i reprezentacja Anglii wciąż kontynuują walkę o mistrzostwo świata, a w sobotni wieczór zmierzą się z Norwegami w ćwierćfinale mundialu. Lider "Synów Albionu" pozostaje w grze o tytuł najlepszego strzelca tegorocznej edycji czempionatu, nie jest to jednak zdziwieniem dla tych, którzy bacznie śledzą jego poczynania. Anglik po wielu latach występów w Tottenhamie Hotspur przeniósł się do Niemiec i dziś jest filarem Bayernu Monachium. A pomyśleć, że w przeszłości został on odrzucony przez jeden z czołowych klubów w Wielkiej Brytanii.

Harry Kane jako ośmiolatek trafił do szkółki Arsenalu. Po niespełna roku szkoleniowcy zdecydowali jednak, że młody Anglik nie ma zadatków na gwiazdę futbolu i... odrzucili go. Wkrótce potem obecny lider "Synów Albionu" trafił do Tottenhamu i to właśnie w barwach tego zespołu wyrósł na światową gwiazdę futbolu.

Władze Arsenalu dopiero po wielu latach ujawniły, dlaczego wówczas powiedziały "nie" piłkarzowi, o którego dziś biją się najlepsze kluby świata. Jak się okazuje, poszło o... aparycję Anglika.

"Był pulchny i niezbyt wysportowany. Popełniliśmy błąd, ale przecież nawet Tottenham wypożyczał go kilka razy do klubów z niższych lig. Dzięki swojej determinacji zbudował wspaniałą karierę. Zasłużył sobie na to. (...) Kane ma charakter, który pozwala mu stale robić postępy. Jest Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, a zaraz po nich właśnie Harry. Potwierdzają to statystyki" - mówił w 2018 roku Liam Brady, były dyrektor akademii Arsenalu, cytowany przez SkySports.

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Harry Kane błyszczy na mistrzostwach świata

Obecnie Harry Kane uznawany jest za jednego z najlepszych napastników na świecie. Kapitan reprezentacji Anglii wciąż jest w grze o trofeum dla najlepszego strzelca tegorocznych mistrzostw świata. Obecnie na czele są Kylian Mbappe i Lionel Messi, którzy na swoim koncie mają osiem bramek. Na trzecim miejscu jest Erling Braut Haaland (7 bramek), a tuż za nim uplasował się właśnie Harry Kane (6 bramek). Warto jednak podkreślić, że Messi, Braut Haaland i Kane są jeszcze przed występem w ćwierćfinale.

W 1/4 finału "Synowie Albionu" zmierzą się z reprezentacją Norwegii. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 11 lipca, a pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 23.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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Harry Kane ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Harry Kane i Jude Bellingham CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Harry Kane Ronny Hartmann AFP





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