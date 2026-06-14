Wyrzucili go z mundialu, a teraz takie wieści. FIFA podjęła decyzję

Jeszcze przed startem mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wiadomo było, że będzie to impreza pełna kontrowersji. Wydawać by się mogło, że największe emocje wywoła obecność na mundialu Iranu, z którym Stany Zjednoczone pozostają w dość napiętych relacjach. A jednak był to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Tuż przed rozpoczęciem turnieju zaskakujący los spotkał Omara Artana. Somalijski arbiter miał być jednym z sędziów pracujących przy mistrzostwach świata, jednak nie został on wpuszczony na terytorium Stanów Zjednoczonych z przyczyn prawnych - paszport dyplomatyczny mężczyzny okazał się niewystarczający dla władz amerykańskich, które odesłały sędziego z powrotem do jego ojczyzny. Sytuacja 34-latka wywołała ogólnoświatowe poruszenie.

"Służby graniczne odmówiły mu wjazdu, mimo że ambasada Somalii w Nairobi wyrobiła mu paszport dyplomatyczny. Gianni, interweniuj" - apelował za pośrednictwem mediów społecznościowych Michał Pol.

Teraz informatorzy BBC Sport przekazali, że mimo iż Artan nie weźmie udziału w tegorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn, FIFA zobowiązała się do wypłacania jego pensji. Sędziowie nie znają faktycznej wysokości honorarium, jakie otrzymają za sędziowanie na mundialu, jednak według doniesień The Times mają zainkasować oni 100 tys. dolarów podstawy (około 367 tys. złotych) oraz premie za poprowadzenie meczów w poszczególnych etapach imprezy.

Czterech polskich sędziów na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku

W tym roku na mundialu nie zobaczymy reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana eliminacje do mistrzostw świata zakończyli na drugim miejscu w tabeli, co nie dało im bezpośredniego awansu. Panowie o bilet na czempionat walczyli w barażach i choć na starcie pokonali Albańczyków 2:1, w finale musieli uznać wyższość Szwedów, którzy wygrali mecz u siebie 3:2.

Na piłkarskim turnieju nie zabraknie jednak polskich akcentów - na imprezę nominację otrzymało bowiem aż czterech sędziów z naszego kraju. Na mistrzostwach zobaczymy w akcji Szymona Marciniaka, Tomasza Listkiewicza, Adama Kupsika oraz Tomasza Kwiatkowskiego.

Omar Artan Ulrik Pedersen / NurPhoto AFP

Omar Artan GOKHAN YILMAZ AFP

Omar Artan Ulrik Pedersen / NurPhoto AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport