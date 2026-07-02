Wyrzucił Niemców z mundialu, już wieszczą "nagrodę". Włosi w gotowości

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Jedną z największych dotychczasowych sensacji na MŚ 2026 - jeśli nie największą -było odpadnięcie z rywalizacji kadry Niemiec już na etapie 1/16 finału. "Die Mannschaft" przegrali w karnych z zespołem Paragwaju, a jednym z głównych bohaterów tego meczu stał się bramkarz Orlando Gill. Jego popisy między słupkami sprawiły zaś, że być może już niebawem obejrzymy go w akcji w jednej z czołowy europejskich lig.

Orlando Gill w różowym stroju z numerem 12, otoczony przez drużynę świętującą na boisku po meczu.
Orlando GillJOSE BRETONAFP

Reprezentacja Niemiec rozpoczęła mistrzostwa świata 2026 od rozbicia Curacao aż 7:1, natomiast trzeba stwierdzić wprost - ogranie absolutnych debiutantów było czymś ze wszech miar oczekiwanym względem "Die Mannschaft".

Potem zaczęły się już schody. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zostali postraszeni przez Wybrzeże Kości Słoniowej, ale ostatecznie zwyciężyli z Iworyjczykami 2:1. W ostatnim meczu grupowym jednak ulegli 1:2 Ekwadorowi, ale prawdziwa sensacja nadeszła już w fazie pucharowej.

Anglicy o krok od katastrofy. Nagle przypomnieli sobie o Tomaszewskim. Piękne słowa

Mundial 2026: Paragwaj wyeliminował Niemcy, Gill bohaterem. Teraz czeka go transfer?

W 1/16 mundialu Niemcy zmierzyli się bowiem z Paragwajem i po 120 minutach gry na tablicy wyników wciąż widniał rezultat 1:1. To, że "Guarani" stracili tylko jedną bramkę było w dużej mierze zasługą golkipera Orlando Gilla, który potem w konkursie "jedenastek" wybronił też dwa strzały i popchnął swój zespół do awansu (jednego karnego przestrzelił przy tym Jonathan Tah, a ostatnie, kluczowe uderzenie z wapna wykonał Jose Canale).

Swoistą "nagrodą" dla Gilla okazała się tu nie tylko dalsza gra na prestiżowym turnieju, ale i poważne zainteresowanie ze strony dwóch uznanych europejskich drużyn. Jak bowiem informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira 26-latka na swój celownik wzięły Torino oraz Lazio.

Jeśli transfer do którejkolwiek z tych drużyn faktycznie się zrealizuje, to dla Paragwajczyka będzie to pierwsze zatrudnienie na "Starym Kontynencie" - choć nie pierwsze zagraniczne, bowiem obecnie reprezentuje on barwy argentyńskiego San Lorenzo.

FIFA zdecydowała ws. Szymona Marciniaka. Komunikat poszedł w świat

MŚ 2026: Paragwaj niebawem zmierzy się z Francją

Na razie jednak Gill będzie bez dwóch zdań skupiać się na kolejnym wyzwaniu na MŚ 2026 - a będzie nim spotkanie z Francją, do którego dojdzie 4 lipca o godz. 23.00 czasu polskiego. Rywal zapowiada się na naprawdę trudnego - ale przecież Niemcy też uchodziły za faworyta w meczu z "La Albirroja".

Zobacz również:

Mecz Portugalii z Chorwacją będzie wyjątkowe ze względu na obecność na murawie Cristiano Ronaldo i Luki Modricia
Mundial

Portugalia - Chorwacja. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
złota statuetka Pucharu Świata FIFA ustawiona na białym postumencie na tle niebieskiej planszy z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem UEFA Preliminary Draw
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP


"Łabędzi śpiew wspaniałego pokolenia". Tak radzi sobie reprezentacja Belgii na mundialu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja