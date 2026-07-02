Wyrzucił Niemców z mundialu, już wieszczą "nagrodę". Włosi w gotowości

Reprezentacja Niemiec rozpoczęła mistrzostwa świata 2026 od rozbicia Curacao aż 7:1, natomiast trzeba stwierdzić wprost - ogranie absolutnych debiutantów było czymś ze wszech miar oczekiwanym względem "Die Mannschaft".

Potem zaczęły się już schody. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zostali postraszeni przez Wybrzeże Kości Słoniowej, ale ostatecznie zwyciężyli z Iworyjczykami 2:1. W ostatnim meczu grupowym jednak ulegli 1:2 Ekwadorowi, ale prawdziwa sensacja nadeszła już w fazie pucharowej.

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Mundial 2026: Paragwaj wyeliminował Niemcy, Gill bohaterem. Teraz czeka go transfer?

W 1/16 mundialu Niemcy zmierzyli się bowiem z Paragwajem i po 120 minutach gry na tablicy wyników wciąż widniał rezultat 1:1. To, że "Guarani" stracili tylko jedną bramkę było w dużej mierze zasługą golkipera Orlando Gilla, który potem w konkursie "jedenastek" wybronił też dwa strzały i popchnął swój zespół do awansu (jednego karnego przestrzelił przy tym Jonathan Tah, a ostatnie, kluczowe uderzenie z wapna wykonał Jose Canale).

Swoistą "nagrodą" dla Gilla okazała się tu nie tylko dalsza gra na prestiżowym turnieju, ale i poważne zainteresowanie ze strony dwóch uznanych europejskich drużyn. Jak bowiem informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira 26-latka na swój celownik wzięły Torino oraz Lazio.

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Jeśli transfer do którejkolwiek z tych drużyn faktycznie się zrealizuje, to dla Paragwajczyka będzie to pierwsze zatrudnienie na "Starym Kontynencie" - choć nie pierwsze zagraniczne, bowiem obecnie reprezentuje on barwy argentyńskiego San Lorenzo.

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MŚ 2026: Paragwaj niebawem zmierzy się z Francją

Na razie jednak Gill będzie bez dwóch zdań skupiać się na kolejnym wyzwaniu na MŚ 2026 - a będzie nim spotkanie z Francją, do którego dojdzie 4 lipca o godz. 23.00 czasu polskiego. Rywal zapowiada się na naprawdę trudnego - ale przecież Niemcy też uchodziły za faworyta w meczu z "La Albirroja".

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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