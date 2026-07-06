Wypadek na mundialu. Reprezentant Anglii upadł na murawę. Podano mu tlen

To był jeden z najlepszych meczów tego mundialu. W boju o 1/8 finału Anglia pokonała Meksyk 3:2. "Synowie Albionu" desperacko bronili korzystnego wyniku do ostatnich sekund, grając w dziesiątkę.

Po końcowym gwizdku wicemistrzowie Europy celebrowali awans, dzieląc radość pod trybuną zajmowaną przez angielskich kibiców. Kiedy wracali na murawę, doszło do fatalnego incydentu. Jeden z graczy rezerwowych doznał fatalnej kontuzji.

Jordan Henderson na noszach i pod tlenem. Reprezentant Anglii doznał urazu nadgarstka

Pechowcem okazał się Jordan Henderson, który w tym spotkanie nie zagrał ani minuty. Próbował przeskoczyć bandę reklamową, ale uczynił to wybitnie niefortunnie. Upadł na murawę, uszkadzając nadgarstek.

- Jordan właśnie upadł, ale myślę, że nic mu nie jest, ma tylko problem z ręką - mówił jeszcze na murawie Harry Kane.

Wkrótce potem okazało się, że problem może być jednak poważniejszy. Na pomeczowej konferencji prasowej selekcjoner Thomas Tuchel był wyraźnie zatroskany.

- Jest niedobrze, niedobrze - oznajmił z posępnym wyrazem twarzy. - Jordan po prostu upadł całym ciężarem na nadgarstek. Wygląda to naprawdę poważnie. Trafił do szpitala. Nie wiemy jeszcze, czy potrzebna będzie operacja. Ale na pewno nie tego chcieliśmy dzsiaj wieczorem.

Henderson to weteran angielskiej kadry. Do tej pory rozegrał dla niej 90 spotkań i zdobył trzy gole. Na trwającym mundialu zaliczył tylko osiem minut w grupowej potyczce z Panamą. Przejął wtedy od Kane'a kapitańską opaskę.

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