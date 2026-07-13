Wylecieli z hukiem z mundialu. Nagle ogłaszają nowego selekcjonera. To legenda

- Odchodzę smutny, bo zostawiliście mnie samego - oznajmił Marcelo Bielsa, na spotkaniu z drużyną Urugwaju tuż po zakończeniu fazy grupowej MŚ. Argentyński szkoleniowiec honorowo złożył dymisję z funkcji selekcjonera jeszcze przed wylotem z Ameryki Północnej.

Sam wylot szybko stał się przedmiotem zainteresowania mediów. To efekt decyzji urugwajskiej federacji, która niespodziewanie odwołała wspólny powrót całej ekipy do Montevideo. Każdy musiał sobie radzić sam, bukując bilety na podróż na własną rękę.

Cztery gole na mundialu, możliwy wielki transfer. Nieoczekiwany bohater

Koniec misji Marcelo Bielsy. Reprezentacja Urugwaju pod selekcjonerską wodzą Diego Forlana

Urugwaj spisał się na mundialu fatalnie. Dwukrotni mistrzowie świata zajęli ostatnie miejsce w grupie H z ledwie dwoma punktami na koncie. Zremisowali z Arabią Saudyjską (1:1) oraz z debiutującą w MŚ Republiką Zielonego Przylądka (2:2). A następnie ulegli Hiszpanii 0:1 i mogli pakować walizki.

Dwa tygodnie później poznajemy nazwisko nowego selekcjonera, na razie tymczasowego. Został nim Diego Forlan. Funkcję selekcjonera będzie pełnił do marca 2027 roku. Wtedy odbędą się wybory nowych władz związku.

47-latkowi powierzono również pieczę nad reprezentacją kraju U-20, sposobiącą się do kontynentalnego czempionatu.

- Forlan został wybrany przez komitet wykonawczy. Rozmawiamy z nim od dłuższego czasu. To nie jest nowa sytuacja. Do pierwszych przymiarek takiego manewru doszło już w 2022 roku - informuje Ignacio Alonso, prezes urugwajskiej federacji, cytowany przez Tele Doce.

Kadrę powierzono człowiekowi, który jako pierwszy piłkarz przekroczył granicę 100 występów dla "La Celeste". Reprezentacyjną karierę zakończył w 2015 roku, mając na koncie 112 gier i 36 goli. W finałach MŚ oglądaliśmy go w latach 2002, 2010 i 2014.

Jego trenerskie doświadczenia jest bardzo skromne, ale nie zerowe. W 2020 roku prowadził stołeczny Penarol. Krótko, tylko przez sześć miesięcy. W tym czasie zanotował cztery zwycięstwa, trzy remisy i cztery porażki. Pracował też w II-ligowym Atenas de San Carlos (bilans: 4-5-3).

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