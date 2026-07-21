Wyjątkowa chwila w Hiszpanii. Bohater finału wywołany. "Niesprawiedliwie"

Reprezentacji Hiszpanii w poniedziałkowy wieczór towarzyszyły 2 miliony osób. Pod Plaza de Cibeles, a więc głównym miejscem obchodów, zebrało się 120 tysięcy - tak twierdzi rząd. Po raz drugi w historii mieszkańcy Madrytu i wszyscy przyjezdni mogli oklaskiwać swoją drużynę jako mistrzów świata. Poprzedni raz miał miejsce w 2010 roku po mundialu w Republice Południowej Afryki.

W najważniejszym momencie obchodów na scenie pod Cibeles pojawili się wszyscy piłkarze, sztabowcy, członkowie personelu. Każda z tych grup wzajemnie doceniała swoje zasługi. Jako ostatni wszedł Rodri, kapitan i zawodnik uznany najlepszym na minionym turnieju.

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- Hiszpanio, jesteśmy mistrzami świata. Niech żyje matka, która mnie urodziła. Niech żyje matka, która was wszystkich urodziła. Niech żyje król i niech żyje Hiszpania. A ile mamy mistrzostw świata? Dwa (zebrany tłum również wykrzyczał tę liczbę - red.). A ci chłopaki tutaj są niesamowici i nie wiem, co jeszcze powiedzieć - zaczął.

Następnie postanowił wywołać strzelca jedynego gola w finale, Ferrana Torresa, na początku nie ujawniając go z nazwiska. - Chciałbym wspomnieć bardzo ważną osobę dla tego zespołu, piłkarza, który był często niesłusznie krytykowany, a który dziś jest częścią historii hiszpańskiej piłki nożnej. Zaśpiewajmy razem: Ferran, Ferran, Ferran - zaintonował pomocnik Manchesteru City.

Napastnik Barcelony, który niedługo może dołączyć do Paris Saint-Germain, wyszedł z rzędu zawodników i pojawił się na środku sceny w wyraźnie dobrym humorze. Podskakiwał razem z Rodrim.

Ferran ma na koncie 65 meczów i 25 goli w kadrze narodowej. W New Jersey miał moment jak Andres Iniesta 16 lat wcześniej - gol również w dogrywce, również przy wyniku 0:0. Tym razem kibice nie musieli jednak czekać do 116. minucie. Decydujący cios padł w 106.

Teraz jego ranga w oczach fanów zapewne urosła. Na mundialu był głównie zmiennikiem, wyszedł w pierwszym składzie tylko przeciwko Republice Zielonego Przylądka, gdy jeszcze oszczędzano powracającego do pełni zdrowia Lamine'a Yamala. Nie był jednak nieprzydatny - w 1/8 finału przeciwko Hiszpanii (1:0) zanotował asystę do Mikela Merino w 88. minucie.

Rodri IMAGO/WILLIAM VOLCOV East News

Lamine Yamal i Ferran Torres Sebastian Christoph Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

...i medal od Donalda Trumpa ANDREW HARNIK AFP





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