Trwające mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku prawdopodobnie już na zawsze będą pamiętane przez pryzmat tego, co wydarzyło się w związku z czerwoną kartką Folarina Baloguna. Amerykanin otrzymał ją w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną. USA i tak awansowało dalej.

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W związku z tym napastnik "Jankesów" miał być zawieszony na spotkanie 1/8 finału z Belgami. Tak byłoby w myśl przepisów. Do gry wkroczył jednak prezydent USA - Donald Trump. 80-latek wykonał telefon do Gianniego Infantino zarządzającego FIFA z prośbą o rewizję tej decyzji.

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Trump przyznał otwarcie na konferencji prasowej w Białym Domu, że poprosił o spojrzenie na sytuację jeszcze raz. W efekcie zawieszenie Baloguna zostało... zawieszone. Dzięki temu Amerykanin zagrał z Belgami, ale USA i tak odpadło. Skala skandalu była jednak absolutnie gigantyczna.

- Każda czerwona kartka skutkuje zawieszeniem na co najmniej jeden mecz. Jest to wyraźnie określone w przepisach - rozpoczął Markus Merk w rozmowie z portalem "Sport1.de". Jak się okazuje, w przeszłości Niemcy stanęli przed ryzykiem wyrzucenia z mundialu 2006.

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- Każdy, kto śledził tę sprawę w przeszłości, wie, że w Niemczech już się z tym zetknęliśmy. Pamiętam, że stało się to chyba przed mistrzostwami świata w 2006 roku. W Bundeslidze doszło do ewidentnego błędu sędziowskiego - czerwona kartka była niesłuszna - kontynuuje Merk.

- Trybunał sportowy rozważał uniewinnienie zawodnika. Wówczas FIFA zagroziła: jeśli to zrobicie, wasza reprezentacja zostanie wykluczona z kolejnych rozgrywek. Dotyczyło to nie tylko DFB, lecz także innych związków - zakończył były niemiecki sędzia piłkarski. Porównanie bez wątpienia nie jest przypadkowe.

Szef FIFA Gianni Infantino i prezydent USA Donald Trump Brendan Smialowski AFP





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