Wychodzą brudy z niemieckiej kadry. Zawrzało po blamażu, padły zarzuty

Szerokim echem niosą się wydarzenia z tegorocznego mundialu. Na boiskach w USA, Meksyku i Kanadzie trwa już faza pucharowa, a ekipy, które przebrnęły fazę grupową rywalizują w 1/16 finału. Na tym etapie doszło do starcia Niemców z Paragwajem. Mimo roli zdecydowanego faworyta kadra Juliana Nagelsmanna całkowicie zawiodła.

Nie potrafiła wygrać z niżej notowanym rywalem w regulaminowym czasie gry, a do przełomu nie doszło również w dogrywce. W ten sposób po 120 minutach tablica wyników wskazywała remis 1:1, a do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. W nich lepsi okazali się przedstawiciele Ameryki Południowej (4:3), czym sprawili niemałą sensację.

Takim wynikiem "Die Mannschaft" wywołali w kraju spore poruszenie. Co ciekawe, mimo upływu kilku dni "Bild" ujawnił nowe fakty, które sprawiły tak wielkie rozczarowanie. Punktów było niezwykle wiele, lecz szczególnie ciekawe są dwie kwestie. Pierwsza z nich może zaskoczyć, gdyż było to słabe... zakwaterowanie. Zdaniem wspomnianego źródła piłkarze byli znudzeni przebywając w Winston-Salem w Karolinie Północnej po tym, jak przenieśli się tam z Chicago.

- "Niesamowicie nudne" zakwaterowanie: Gracze w odosobnionym Winston-Salem czuli się odizolowani i znudzeni - tęsknili jednocześnie za atmosferą Chicago (hotel miejski w środku metropolii) - czytamy.

To jednak nie jest koniec złych nowin.

Nagelsmann na świeczniku, prawda wyszła na jaw. "Najgorsze"

Co więcej, nie najlepiej zachowywał się selekcjoner kadry, Julian Nagelsmann. Jak powszechnie wiadomo, nie najlepiej wygląda jego wynik, a do tego doszły również względy pozasportowe. Zainteresowany miał w ogóle nie rozmawiać z zawodnikami, a w trakcie zgrupowania większość czasu przebywać z innymi trenerami oraz swoją żoną.

- Najgorsze ze wszystkiego: milczący trener reprezentacji: "Trener się do mnie nie odzywa" - wielu zawodników czekało miesiącami na próżno na kontakt. Podobno Nagelsmann prawie nie komunikował się w siedzibie drużyny i spędzał czas wyłącznie z trenerami i żoną Leną - dodano.

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Wiele jednak wskazuje na to, że będzie to koniec przygody trenera z kadrą. Choć oficjalnego komunikatu jeszcze nie ma, to tamtejsze media zgodnie przekazują, że takowa decyzja ma niebawem zapaść. Następcą może zostać... Juergen Klopp.

Reprezentacja Niemiec FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Niemcy załamani po porażce z Paragwajem w 1/16 finału mistrzostw świata ODD ANDERSEN / AFP AFP

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