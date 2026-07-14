Wychodzą "brudy" po porażce na MŚ. 10 lat pracy z ginekologiem

Reprezentacja Senegalu zagrała na mistrzostwach świata w czterech meczach. W fazie grupowej pokonała tylko Irak (5:0), a uległa Francji (1:3) i Norwegii (2:3), ale okazała się beneficjentem nowego systemu turnieju i udało jej się wyjść z trzeciego miejsca mimo zaledwie trzech zdobytych punktów. W 1/16 finału drużyna napędziła się, do 85. minuty prowadziła z Belgią 2:0, ale dopuściła do dogrywki, po której została wyeliminowana.

Po powrocie do kraju zaczęły wychodzić "brudy". Media donosiły, że piłkarze na zgrupowaniu dużo imprezowali, ze względu na koszty związek nie zapewnił im kucharza, więc mieli kupować fast foody. Zarzutów do federacji było zresztą więcej. Zaniedbania miały sięgać takiego stopnia, że rzekomo zawodnicy musieli załatwiać za nią podstawowe sprawy logistyczne, do tego miała zalegać z pensją dla selekcjonera Pape Thiawa aż pięć miesięcy. Jego umowa podobno wygasała na zaledwie kilka godzin przed grupowym meczem z Norwegią, sytuację opanowano w ostatniej chwili.

Nicolasa Jacksona dziennikarze oskarżyli o to, że w nocy przed wspomnianym starciem z Erlingiem Haalandem i spółką wymknął się z hotelu w celu rozrywkowym i wrócił pijany. - Widzę, co się o mnie mówi. To nieprawda, nie piję alkoholu, nigdy nie piłem. Za bardzo kocham tę koszulkę i za bardzo szanuję moich kolegów z drużyny, żeby zachowywać się inaczej niż profesjonalnie. Rozumiem złość po porażce, ale to nie daje nikomu prawa kłamać na czyjś temat. Zamierzam zrobić to, co zawsze: podnieść się i wrócić silniejszy - odpowiadał napastnik.

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Trener Thiaw kilka dni temu został zwolniony, jego następcą może zostać Patrick Vieira. W poniedziałek zaś odbyła się konferencja prasowa prezesa The Senegalese Football Federation (FSF) Abdoulaye Falla. Jedna z przekazanych informacji była po prostu szokująca.

- Nasz główny lekarz nie ma kwalifikacji akademickich pozwalających na towarzyszenie naszym sportowcom. Doktor Fedior jest z wykształcenia ginekologiem. Dowiedziałem się o tym późno. Kilku zawodników nie czuło się usatysfakcjonowanych ani pewnych, otrzymując opiekę medyczną - ujawnił Fall (cyt. za "L'Equipe").

Jak czytamy, niektórzy piłkarze niechętnie poddawali się badaniom lub programom rehabilitacyjnym pod nadzorem Fediora. To niebywałe, że taka sytuacja miała miejsce i to niemal przez dekadę.

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Wygląda więc na to, że w reprezentacji szykują się duże zmiany. Najbliższym celem jest przyszłoroczny Puchar Narodów Afryki (19 czerwca - 17 lipca) organizowany w Kenii, Tanzanii i Ugandzie. "Lwy Terangi" w grupie eliminacyjnej zagrają z Mozambikiem, Etiopią i Sudanem. Awans wywalczą dwie najlepsze.

Sadio Mane ma poprowadzić Senegal do drugiego Pucharu Narodów Afryki SEBASTIEN BOZON AFP

Pape Thiaw Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Reprezentacja Senegalu po odpadnięciu z mistrzostw świata ERCIN ERTURK AFP





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