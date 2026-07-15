Wybuchła burza po półfinale MŚ. Padły poważne oskarżenia. "To szaleństwo"

Wiemy już, że w wielkim finale mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku wystąpi reprezentacja Hiszpanii. Mistrzowie Europy pokonali 2:0 Francuzów. Na listę strzelców wpisali się Mikel Oyarzabal oraz Pedro Porro.

Kiedy na tablicy wyników widniał jeszcze bezbramkowy remis, na murawie miał miejsce iście bandycki faul. Jego sprawcą był Michael Olise, który na wyprostowanej nodze zaatakował lewy piszczel i kostkę Rodriego. Przewinienie wyglądało naprawdę groźnie.

Burza po faulu Olise na Rodrim

Tymczasem sędzia Ivan Barton z perspektywy murawy nie wyciągnął żadnych konsekwencji. Nie interweniował także VAR, przez co gwiazdor Bayernu Monachium uniknął nawet żółtej kartki. Na szczęście Hiszpan był w stanie kontynuować grę i prezentować kapitalną formę przez całe spotkanie.

Mimo to po ostatnim gwizdku kibice w mediach społecznościowych nie zapomnieli o całym incydencie. "Tchórzliwy atak VAR-u w meczu Francja - Hiszpania. Olise wbiega z dużym opóźnieniem i wbija korki w zewnętrzną stronę kostki Rodriego, powodując jej skręcenie. Ta akcja wyraźnie zagraża zdrowiu hiszpańskiego piłkarza" - czytamy na profilu Archivo VAR.

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"Wślizg Olise na Rodrim był niebezpiecznym zagraniem grożącym kontuzją, a mimo to sędzia i VAR zignorowali tę sytuację. Gdyby chodziło o Argentynę Messiego, w sieci wybuchłaby burza. Oburzenie zawsze przybiera inną formę" - pisze użytkownik Kobi, którego post wyświetliło kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.

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"Dlaczego Olise nie został ukarany za to wejście w Rodriego? Czy FIFA też faworyzuje Francję?" - pyta inny z interneutów, załączając wideo z przewinienia.

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"Sędzia zdecydowanie powinien był to sprawdzić. To nie jest normalny faul. Nie wiem, czy to zasługuje na czerwoną kartkę, to trudna decyzja, ale trzeba to sprawdzić, bo może mu złamać nogę. Trzeba to sprawdzić. Gdybym był sędzią, przyjrzałbym się temu, choć oczywiście w zwolnionym tempie wygląda to gorzej niż w rzeczywistym. Jeśli spojrzeć na to tak po prostu, to może to być czerwona kartka. Ale on w ogóle tego nie sprawdził? Dla mnie to szaleństwo - powiedział w programie SBS Sport Kevin-Prince Boateng.

Michael Olise FRANCK FIFE AFP

Rodri STEFAN KOOPS AFP





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