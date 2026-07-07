Wybuchł przed kamerą po meczu z mistrzami świata. "Zmarnował wysiłek całego narodu"

Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku naturalnie jednym z kandydatów do medali była reprezentacja Argentyny. Trudno patrzeć na sprawę inaczej, gdy mowa o obrońcach tytułu sprzed czterech lat. W fazie grupowej Argentyńczycy przejechali się po przeciwnikach.

Wskazał winnego porażki Egiptu. Jedna kontrowersja goniła drugą

Wygrali swoją grupę z dziecinną łatwością. Dzięki temu ich ścieżka aż do ćwierćfinału na papierze wyglądała na jedną z łatwiejszych w historii. Najpierw Wyspy Zielonego Przylądka, a potem wygrany z meczu Australia/Egipt. Żadnego rywala z czołowej dziesiątki rankingu FIFA.

Egipcjanie wściekli. Grzmią o niesprawiedliwości sędziego

Mimo tego Argentyńczycy mieli gigantyczne problemy. W rywalizacji z sensacją turnieju - Wyspami Zielonego Przylądka do wygranej 3:2 potrzebowali dogrywki. Aby osiągnąć ten sam rezultat z Egiptem dogrywki nie potrzebowali, ale do 79 minuty przegrywali 0:2. Ostatecznie wygrali, ale nie zabrakło kontrowersji.

Egipcjanie wielokrotnie kwestionowali decyzje francuskiego sędziego, sztab szkoleniowy wyskakiwał ze swojej strefy. Najgoręcej zrobiło się po trafieniu na 3:2. Ekipa z Afryki domagała się bowiem... rzutu karnego za faul na Mohamedzie Salahu kilkanaście sekund wcześniej. Sędzia gola uznał i niedługo później zakończył mecz.

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Na gorąco przed kamerami telewizji stanął Mustafa Ziko. Egipcjanin nie zamierzał hamować języka. - Turniej był ustawiony na korzyść Argentyny, padliśmy ofiarą niesprawiedliwych decyzji sędziowskich i przepraszamy kibiców. Sędzia jest niesprawiedliwy; Bóg mi wystarcza i jest najlepszym powiernikiem spraw. Zmarnował on wysiłek całego narodu - grzmiał napastnik cytowany przez "youm7.com".

Mocne słowa skierował także selekcjoner Egiptu. - Wszystko kręci się wokół pieniędzy. Chcą, żeby Messi pozostał w turnieju. W piłce nożnej wiele rzeczy poza boiskiem dzieje się z powodu interesów. To, co się stało, było niesprawiedliwe. Egipt zasłużył na awans. Byliśmy lepszą drużyną w meczu z Argentyną - wybuchł Hossam Hassan.

Co to był za mecz! Argentyna jeszcze w 78. minucie była poza mundialem. Na ustach wszystkich jest francuski sędzia. ERIK S. LESSER East News





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